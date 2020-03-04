Сытник в Раде попытался намекнуть, кто хочет его отставки

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что его отставки хочет "один олигарх, который не хочет, чтобы определенные дела расследовались". В своем заявлении директор НАБУ довольно прозрачно намекал на Игоря Коломойского.

Возле Верховной Рады стоят фуры и люди, которых оплачивает один олигарх, находящийся сейчас заграницей, пояснил Артем Сытник во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

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"Этот олигарх украл 1 миллиард 200 миллионов гривен, и вместо того, чтобы эти деньги вернуть в бюджет, он организует такие "мероприятия" возле НАБУ, парламента и правительства", – заявил глава Бюро.

Чтобы еще более прозрачно объяснить, какого именно олигарха он имеет в виду, Сытник начал говорить о делах "Приватбанка" и "Укрнафты". Он подчеркнул, что первое дело находится на финальной стадии, а откладывает ее на недалекое будущее лишь отсутствие экспертиз. В случае с "Укрнафтой" продолжается процедура согласования подозрений, в частности в отношении высокопоставленных чиновников.

Что известно о возможной отставке Сытника и как на это влияет Коломойский

Ранее в Верховной Раде депутаты начали сбор подписей об отставке директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника. Начали его так называемые депутаты из орбиты Игоря Коломойского Максим Бужанский и Александр Дубинский.

Сам Сытник является первым главой Национального антикоррупционного бюро. Он возглавил его сразу после создания в апреле 2015 года. Директора НАБУ назначают на срок в 7 лет.