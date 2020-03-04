Недовіру Рябошапці розглянуть у Раді 5 березня: депутати вже зібрали 150 підписів
Депутати зібрали достатню кількість голосів для скликання позачергового засідання Ради 5 березня. Нардепи планують розглянути висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
Позачергове засідення відбудеться ввечері о 18:30. Про це журналістам повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.
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За його словами, депутати зібрали 150 голосів, необхідних для скликання позачергового засідання.
Відзначимо, що сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам визначитися з проєктом постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору.
Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.
Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки
- 28 лютого стало відомо, що президент Зеленський скликає на 4 березня позачергове засідання Верховної Ради. У порядку денному – питання Кабінету Міністрів та звіти правоохоронних органів.
- 2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглядати відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки.
- 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
- Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
- Однак увечері 3 березня після завершення засідання фракції "Слуги народу" нардеп Скічко повідомив 24 каналу, що питання звільнення Рябошапки Рада 4 березня розглядати не буде.
Водночас у пояснювальній записці до документа нардепи висувають низку претензій:
- Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
- Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
- Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.