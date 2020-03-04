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      Недовіру Рябошапці розглянуть у Раді 5 березня: депутати вже зібрали 150 підписів

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      Руслана Рябошапку можуть звільнити з посади генпрокурора / president.gov.ua/

      Депутати зібрали достатню кількість голосів для скликання позачергового засідання Ради 5 березня. Нардепи планують розглянути висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

      Позачергове засідення відбудеться ввечері о 18:30. Про це журналістам повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

      До теми: Рябошапка розповів, кому вигідна його відставка

      За його словами, депутати зібрали 150 голосів, необхідних для скликання позачергового засідання.

      Відзначимо, що сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам визначитися з проєктом постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору.

      Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

      Що відомо про ймовірну відставку генпрокурора Рябошапки

      Водночас у пояснювальній записці до документа нардепи висувають низку претензій:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора Новини політики Відставка уряду Гончарука Руслан Рябошапка
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