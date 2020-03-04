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      Недоверие Рябошапке рассмотрят в Раде 5 марта: депутаты уже собрали 150 подписей

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      Депутаты собрали достаточное количество голосов для созыва внеочередного заседания Рады 5 марта. Нардепы планируют рассмотреть выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

      Внеочередное засидення состоится вечером в 18:30. Об этом 24 каналу сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

      К теме: Рябошапка рассказал, кому выгодна его отставка

      По его словам, депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания.

      Отметим, что сегодня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам определиться с проектом постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору.

      Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

      Что известно о возможной отставке генпрокурора Рябошапки

      • 28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.
      • 2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.
      • 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
      • Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.
      • Однако вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки Рада 4 марта рассматривать не будет.

      В то же время в объяснительной записке к документу нардепы выдвигают ряд претензий:

      • Что за более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
      • Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
      • Что ни один обвинительный акт по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлен.
      Заседание Рады по изменениям в Кабмине: онлайн-трансляция
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Отставка правительства Гончарука Новости политики Новости Украины Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
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