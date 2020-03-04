Недоверие Рябошапке рассмотрят в Раде 5 марта: депутаты уже собрали 150 подписей

Депутаты собрали достаточное количество голосов для созыва внеочередного заседания Рады 5 марта. Нардепы планируют рассмотреть выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Внеочередное засидення состоится вечером в 18:30. Об этом 24 каналу сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

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По его словам, депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания.

Отметим, что сегодня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам определиться с проектом постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору.

Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Что известно о возможной отставке генпрокурора Рябошапки

28 февраля стало известно, что президент Зеленский созывает на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня – вопрос Кабинета Министров и отчеты правоохранительных органов.

2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Несколько позже распространились слухи, что заменить Рябошапку в должности может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Однако вечером 3 марта после завершения заседания фракции "Слуги народа" нардеп Скичко сообщил 24 каналу, что вопрос увольнения Рябошапки Рада 4 марта рассматривать не будет.

В то же время в объяснительной записке к документу нардепы выдвигают ряд претензий: