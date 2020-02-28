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      Зеленский созывает Раду: СМИ выяснили, каких министров могут уволить

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      Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского состоится 4 марта. Вероятно, на нем будут решать кадровые вопросы – могут уволить нескольких министров.

      В отставку могут уйти глава МИД Вадим Пристайко, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источники в руководстве фракции "Слуга народа".

      Интересно: Большинство украинцев хотят, чтобы правительство Гончарука ушло в отставку – опрос

      Также под угрозой отставки:

      • министр социальной политики Украины Юлия Соколовская;
      • министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда;
      • министр образования и науки Украины Анна Новосад.

      По данным издания, вместо Вадима Пристайко Владимир Зеленский планирует назначить Дмитрия Кулебу – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

      О чем еще будут говорить на заседании 4 марта

      Владимир Зеленский попросил включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов, вопрос Кабинета министров. Кроме того, глава государства намерен заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. СМИ выяснили больше о темах заседания:

      • допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений;
      • ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины;
      • внесение изменений в закон "О противодействии коррупции".

      Еще в начале февраля появилась информация о том, что в Офисе Президента начались собеседования с кандидатами на должности министров и вицепремьеров, которые должны войти в правительство.

      Важно. Пока политики и СМИ распространяют информацию о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Президент якобы имеет несколько кандидатов на эту должность, однако официальных подтверждений этой информации нет.

      Хто потенційно може стати прем'єром інфографіка 24 канал
      Кто потенциально может стать премьером / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости политики
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