Зеленський скликає Раду: ЗМІ з'ясували, яких міністрів можуть звільнити

Позачергове засідання Верховної Ради за вимогою президента Володимира Зеленського відбудеться 4 березня. Ймовірно, на ньому вирішуватимуть кадрові запитання – можуть звільнити кількох міністрів.

У відставку можуть піти глава МЗС Вадим Пристайко, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Про це повідомляє видання LIGA.net із посиланням на джерела в керівництві фракції "Слуга народу".

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Також під загрозою відставки:

міністрка соціальної політики України Юлія Соколовська;

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда;

міністрка освіти і науки України Ганна Новосад.

За даними видання, замість Вадима Пристайка Володимир Зеленський планує призначити Дмитра Кулебу – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про що ще говоритимуть на засіданні 4 березня

Володимир Зеленський попросив включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів, питання Кабінету міністрів. Окрім того, глава держави має намір заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів. ЗМІ з'ясували більше про теми засідання:

допуск іноземних збройних сил в Україну для проведення навчань;

ратифікація договору з Францією про підтримку посилення морської безпеки і охорони України;

внесення змін до закону "Про протидію корупції".

Ще на початку лютого з'явилась інформація про те, що в Офісі Президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд.

Важливо. Наразі політики та ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Президент нібито має кілька кандидатів на цю посаду, однак офіційних підтверджень цієї інформації немає.



Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу