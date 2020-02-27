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      Більшість українців хочуть, аби уряд Гончарука пішов у відставку: опитування

      -
      Олексій Гончарук / пресслужба уряду

      Українці почали гірше ставитися до дій уряду. Так, у порівнянні з груднем 2019 року, у лютому позитивне ставлення до Кабміну Гончарука впало на 14%.

      Роботу Кабінету Міністрів України, який очолює Олексій Гончарук, схвалює лише 21% опитаних. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке проводив КМІС.

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      Так, відносна більшість опитаних, а це – 44%, думає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету Міністрів. Водночас, лише 37% думають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати.

      Роботу уряду, як "дуже погану" оцінюють 27% респондентів, "тверду трійку" йому ставлять 37% опитаних. На думку лише 3%, уряд працює "дуже добре".


      Українці вважають, що Кабміну Гончарука пора у відставку/ КМІС

      Найвище схвалення роботи Кабінету Міністрів українцями (51%) було зафіксоване у жовтні 2019 року, після місяця його роботи. Після цього ставлення лише погіршувалось. У лютому дії уряду не схвалюють 66% українців.


      Як дії Кабінету Міністрів оцінюють українці/ КМІС

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Соціологічне дослідження Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
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