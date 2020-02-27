Як змінилося ставлення українців до Зеленського: свіжий рейтинг

У вересні 2019 року 73% українців позитивно висловлювалися про президента Володимира Зеленського. Однак у лютому 2020 року цей показник значно зменшився – до 47%.

Результати опитування про ставлення до політиків оприлюднив КМІС.

До теми: Рейтинг Володимира Зеленського: кого б українці обрали президентом сьогодні

Негативно до президента ставляться 24% опитаних, а нейтрально – 28%. Лише 1% зовсім не знають, хто такий Володимир Зеленський.

Загалом ставлення українців до очільника держави кожного місяця стає гіршим. У вересня позитивно висловилися про Зеленського 73%, у жовтні – 66%, на початку листопада – 64%, вкінці листопада – 52%. У грудні показник трохи виріс – до 60%, але у лютому знову впав – до рекордної позначки 47%.

Водночас зростає кількість тих, хто негативно ставиться до українського президента:

вересень – 7%;

жовтень – 9%;

початок листопада – 12%;

кінець листопада – 19%;

грудень – 14%;

лютий – 24%.

Зауважимо, що у лютому 47% опитаних схвалюють дії президента, а 40% – не схвалюють. Цей показник також значно погіршився від жовтня 2019 року.



Оцінка дій Володимира Зеленського/ Скріншот КМІС

Володимир Зеленський став президентом 21 травня 2019 року. Рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. Наразі рейтинг президента Зеленського суттєво впав.

Опитування провели з 21 по 25 лютого у всіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольної території Донбасу. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.