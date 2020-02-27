Как изменилось отношение украинцев к Зеленскому: свежий рейтинг

В сентябре 2019 года 73% украинцев положительно высказывались о президенте Владимире Зеленском. Однако в феврале 2020 года этот показатель значительно уменьшился – до 47%.

Результаты опроса об отношении к политикам обнародовал КМИС.

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Негативно к президенту относятся 24% опрошенных, а нейтрально – 28%. Лишь 1% вовсе не знает, кто такой Владимир Зеленский.

В целом отношение украинцев к главе государства каждый месяц становится хуже. В сентябре положительно высказались о Зеленском 73%, в октябре – 66%, в начале ноября – 64%, в конце ноября – 52%. В декабре показатель немного вырос – до 60%, но в феврале вновь упал – до рекордной отметки 47%.

В то же время растет число тех, кто негативно относится к украинскому президенту:

сентябрь – 7%;

октябрь – 9%;

начало ноября – 12%;

конец ноября – 19%;

декабрь – 14%;

февраль – 24%.

Владимир Зеленский стал президентом 21 мая 2019 года. Уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%. Сейчас рейтинг президента Зеленского существенно упал.

Опрос провели с 21 по 25 февраля во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной территории Донбасса. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.