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      Как изменилось отношение украинцев к Зеленскому: свежий рейтинг

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      В сентябре 2019 года 73% украинцев положительно высказывались о президенте Владимире Зеленском. Однако в феврале 2020 года этот показатель значительно уменьшился – до 47%.

      Результаты опроса об отношении к политикам обнародовал КМИС.

      К теме: Рейтинг Владимира Зеленского: кого бы украинцы избрали президентом сегодня

      Негативно к президенту относятся 24% опрошенных, а нейтрально – 28%. Лишь 1% вовсе не знает, кто такой Владимир Зеленский.

      В целом отношение украинцев к главе государства каждый месяц становится хуже. В сентябре положительно высказались о Зеленском 73%, в октябре – 66%, в начале ноября – 64%, в конце ноября – 52%. В декабре показатель немного вырос – до 60%, но в феврале вновь упал – до рекордной отметки 47%.

      В то же время растет число тех, кто негативно относится к украинскому президенту:

      • сентябрь – 7%;
      • октябрь – 9%;
      • начало ноября – 12%;
      • конец ноября – 19%;
      • декабрь – 14%;
      • февраль – 24%.

      Владимир Зеленский стал президентом 21 мая 2019 года. Уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%. Сейчас рейтинг президента Зеленского существенно упал.

      Опрос провели с 21 по 25 февраля во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной территории Донбасса. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Статистика Социологическое исследование рейтинги Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики
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