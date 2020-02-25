Рейтинг Владимира Зеленского: кого бы украинцы избрали президентом сегодня
Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы меньше половины опрошенных. Второе и третье место между собой делят Юрий Бойко и Петр Порошенко.
Владимир Зеленский стал президентом 21 мая 2019 года. Уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли - только 13,5%. Сейчас рейтинг президента Зеленского существенно упал.
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Рейтинг Владимира Зеленского на посту президента Украины
Опрос КМИС
Результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. Свои голоса украинцы больше всего разделяют между Зеленским, Бойко, Порошенко и Тимошенко.
Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился:
- Владимир Зеленский – 44,2%;
- Юрий Бойко – 13,1%;
- Петр Порошенко – 11,6;
- Юлия Тимошенко – 6,9%;
- Игорь Смешко – 4,9%;
- Олег Ляшко – 4,0%;
- Анатолий Гриценко – 3,3%;
- Руслан Кошулинский – 2,5%
- Александр Вилкул – 1,9%;
- Роман Бессмертный – 1,1%;
- Все остальные – менее 1%.
В то же время рейтинг кандидатов в президенты среди всех опрошенных несколько отличается.
Рейтинг кандидатов среди всех опрошенных респондентов:
- Владимир Зеленский – 24,8%;
- Юрий Бойко – 7,3%;
- Петр Порошенко – 6,5;
- Юлия Тимошенко – 3,9%;
- Игорь Смешко – 2,8%;
- Олег Ляшко – 2,2%;
- Анатолий Гриценко – 1,8%;
- Руслан Кошулинский – 1,4%
- Александр Вилкул – 1,1%;
- Все остальные – менее 1%.
Опрос провели с 8 по 18 февраля 2020 года в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольной территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
Опрос Центра Разумкова
Еще один социологический опрос провел Центр Разумкова с 13 до 17 февраля.
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Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то опрошенные проголосовали бы так:
- Владимир Зеленский – 40,1%;
- Юрий Бойко – 15,3%;
- Петр Порошенко – 13,5%;
- Юлия Тимошенко – 10,2%;
- Игорь Смешко – 4,2%;
- Анатолий Гриценко – 3,3%;
- Олег Ляшко – 3,3%;
- Руслан Кошулинский – 2,1%;
- Александр Вилкул – 1,2%;
- Александр Шевченко – 0,2%;
- Другой кандидат – 6,5%.
Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала
Опрос провели с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.