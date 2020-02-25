Рейтинг Владимира Зеленского: кого бы украинцы избрали президентом сегодня

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы меньше половины опрошенных. Второе и третье место между собой делят Юрий Бойко и Петр Порошенко.

Владимир Зеленский стал президентом 21 мая 2019 года. Уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли - только 13,5%. Сейчас рейтинг президента Зеленского существенно упал.

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Рейтинг Владимира Зеленского на посту президента Украины

Опрос КМИС

Результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. Свои голоса украинцы больше всего разделяют между Зеленским, Бойко, Порошенко и Тимошенко.

Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился:

Владимир Зеленский – 44,2%; Юрий Бойко – 13,1%; Петр Порошенко – 11,6; Юлия Тимошенко – 6,9%; Игорь Смешко – 4,9%; Олег Ляшко – 4,0%; Анатолий Гриценко – 3,3%; Руслан Кошулинский – 2,5% Александр Вилкул – 1,9%; Роман Бессмертный – 1,1%; Все остальные – менее 1%.

В то же время рейтинг кандидатов в президенты среди всех опрошенных несколько отличается.

Рейтинг кандидатов среди всех опрошенных респондентов:

Владимир Зеленский – 24,8%; Юрий Бойко – 7,3%; Петр Порошенко – 6,5; Юлия Тимошенко – 3,9%; Игорь Смешко – 2,8%; Олег Ляшко – 2,2%; Анатолий Гриценко – 1,8%; Руслан Кошулинский – 1,4% Александр Вилкул – 1,1%; Все остальные – менее 1%.

Опрос провели с 8 по 18 февраля 2020 года в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольной территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Опрос Центра Разумкова

Еще один социологический опрос провел Центр Разумкова с 13 до 17 февраля.

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Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то опрошенные проголосовали бы так:

Владимир Зеленский – 40,1%; Юрий Бойко – 15,3%; Петр Порошенко – 13,5%; Юлия Тимошенко – 10,2%; Игорь Смешко – 4,2%; Анатолий Гриценко – 3,3%; Олег Ляшко – 3,3%; Руслан Кошулинский – 2,1%; Александр Вилкул – 1,2%; Александр Шевченко – 0,2%; Другой кандидат – 6,5%.



Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала

Опрос провели с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.