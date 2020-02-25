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      Рейтинг Владимира Зеленского: кого бы украинцы избрали президентом сегодня

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      Кого бы украинцы выбрали президентом сегодня / Коллаж 24 канала

      Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы меньше половины опрошенных. Второе и третье место между собой делят Юрий Бойко и Петр Порошенко.

      Владимир Зеленский стал президентом 21 мая 2019 года. Уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли - только 13,5%. Сейчас рейтинг президента Зеленского существенно упал.

      К теме: Более половины украинский считают, что страна развивается в неправильном направлении

      Рейтинг Владимира Зеленского на посту президента Украины

      Опрос КМИС

      Результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии. Свои голоса украинцы больше всего разделяют между Зеленским, Бойко, Порошенко и Тимошенко.

      Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился:

      1. Владимир Зеленский – 44,2%;
      2. Юрий Бойко – 13,1%;
      3. Петр Порошенко – 11,6;
      4. Юлия Тимошенко – 6,9%;
      5. Игорь Смешко – 4,9%;
      6. Олег Ляшко – 4,0%;
      7. Анатолий Гриценко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинский – 2,5%
      9. Александр Вилкул – 1,9%;
      10. Роман Бессмертный – 1,1%;
      11. Все остальные – менее 1%.

      В то же время рейтинг кандидатов в президенты среди всех опрошенных несколько отличается.

      Рейтинг кандидатов среди всех опрошенных респондентов:

      1. Владимир Зеленский – 24,8%;
      2. Юрий Бойко – 7,3%;
      3. Петр Порошенко – 6,5;
      4. Юлия Тимошенко – 3,9%;
      5. Игорь Смешко – 2,8%;
      6. Олег Ляшко – 2,2%;
      7. Анатолий Гриценко – 1,8%;
      8. Руслан Кошулинский – 1,4%
      9. Александр Вилкул – 1,1%;
      10. Все остальные – менее 1%.

      Опрос провели с 8 по 18 февраля 2020 года в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольной территории Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

      Опрос Центра Разумкова

      Еще один социологический опрос провел Центр Разумкова с 13 до 17 февраля.

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      Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то опрошенные проголосовали бы так:

      1. Владимир Зеленский – 40,1%;
      2. Юрий Бойко – 15,3%;
      3. Петр Порошенко – 13,5%;
      4. Юлия Тимошенко – 10,2%;
      5. Игорь Смешко – 4,2%;
      6. Анатолий Гриценко – 3,3%;
      7. Олег Ляшко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинский – 2,1%;
      9. Александр Вилкул – 1,2%;
      10. Александр Шевченко – 0,2%;
      11. Другой кандидат – 6,5%.

      рейтинг президент зеленський бойко порошенко кого українці бачать президентом дослідження
      Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / Инфографика 24 канала

      Опрос провели с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Анатолий Гриценко Олег Ляшко Игорь Смешко Юлия Тимошенко - новости рейтинги Социологическое исследование Юрий Бойко Петр Порошенко Владимир Зеленский Президент Украины
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