Почти половина украинцев не знает, кто такой Андрей Ермак

Целых 43,5% украинцев до сих пор ничего не знают о новоназначенном главе Офиса Президента Андрее Ермаке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, сообщили в пресс-службе аналитического центра.

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Ответ "не знаю такого" предлагали во время вопроса о доверии к политикам и общественным деятелям. На втором месте по "незнанию" оказался бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов – 12% опрошенных ничего о нем не знают.

Еще 4% украинцев не знают, кто такой лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Справка. Опрос провели с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что известно об Андрее Ермаке?11 февраля Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность главы Офиса Президента. Ранее в ОПУ Андрей Ермак занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой. Он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.



Также Ермак участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Сам Ермак отмечает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".



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