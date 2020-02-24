16:03
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Майже половина українців не знає, хто такий Андрій Єрмак

      -
      43,5% українців не знають глави ОПУ / pravda.com.ua

      Цілих 43,5% українців досі нічого не знають про новопризначеного голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

      Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомили у пресслужбі аналітичного центру.

      Важливо: Рейтинг Зеленського суттєво змінився: дослідження

      Відповідь "не знаю такого" пропонували під час запитання про довіру до політиків та громадських діячів. На другому місці по "незнанню" виявився колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов – 12% опитаних нічого про нього не знають.

      Ще 4% українців не знають, хто такий лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук.

      Довідка. Опитування провели з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

      Що відомо про Андрія Єрмака?11 лютого Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду голови Офісу Президента. Раніше в ОПУ Андрій Єрмак займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою. Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.

      Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

      Більше фактів про політика – читайте у нашому матеріалі.

      Хто такий Андрій Єрмак: дивіться відео

      Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Олег Сенцов Новини України Офіс Президента Соціологічне дослідження Володимир Зеленський Андрій Єрмак Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Порошенко проти Зеленського: чим відзначився п'ятий президент у Мюнхені
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 15:00 Неонацистський тероризм оживає в Німеччині
      Борис Немировський
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 12:00 Апокаліпсис переноситься
      Михайло Дубинянський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук