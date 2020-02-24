Майже половина українців не знає, хто такий Андрій Єрмак

Цілих 43,5% українців досі нічого не знають про новопризначеного голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомили у пресслужбі аналітичного центру.

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Відповідь "не знаю такого" пропонували під час запитання про довіру до політиків та громадських діячів. На другому місці по "незнанню" виявився колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов – 12% опитаних нічого про нього не знають.

Ще 4% українців не знають, хто такий лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук.

Довідка. Опитування провели з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що відомо про Андрія Єрмака?11 лютого Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду голови Офісу Президента. Раніше в ОПУ Андрій Єрмак займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою. Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.



Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані. Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".



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