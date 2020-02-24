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      Рейтинг Зеленського суттєво змінився: дослідження

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      Рейтинг Зеленського впав / Getty Images

      Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то Володимира Зеленського підтримали би 40% опитаних. Загалом рівень довіри до Зеленського впав майже вдвічі від червня 2019 року.

      Соціологічне опитування провів Центр Разумкова з 13 до 17 лютого, повідомили у пресслужбі аналітичного центру.

      До речі: Тільки 6% українців повністю підтримують діяльність уряду: результати дослідження

      Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то опитані проголосували би так:

      1. Володимир Зеленський – 40,1%;
      2. Юрій Бойко – 15,3%;
      3. Петро Порошенко – 13,5%;
      4. Юлія Тимошенко – 10,2%;
      5. Ігор Смешко – 4,2%;
      6. Анатолій Гриценко – 3,3%;
      7. Олег Ляшко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинський – 2,1%;
      9. Олександр Вілкул – 1,2%;
      10. Олександр Шевченко – 0,2%;
      11. Інший кандидат – 6,5%.

      Як змінився рівень довіри до Зеленського

      У лютому 2020 року Володимиру Зеленському повністю довіряють 12% опитаних, а скоріше довіряють – 39,5%. Зовсім не довіряють президенту 17,9% опитаних, а ще 22,7% – скоріше не довіряють.

      Загалом соціологи відзначили, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%

      Зверніть увагу: Більше половини українців вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку

      Коли провели опитування

      Опитування провели з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

      Раніше результати соціологічного дослідження "Рейтинг" показали, що Володимир Зеленський є лідером довіри серед українців. Так, президентові довіряють 59%, а не довіряють – 32%. Детальніше – тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Олег Ляшко Анатолій Гриценко Ігор Смешко Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Юрій Бойко Рейтинги Президент України Соціологічне дослідження Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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