Рейтинг Зеленського суттєво змінився: дослідження

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то Володимира Зеленського підтримали би 40% опитаних. Загалом рівень довіри до Зеленського впав майже вдвічі від червня 2019 року.

Соціологічне опитування провів Центр Разумкова з 13 до 17 лютого, повідомили у пресслужбі аналітичного центру.

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Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то опитані проголосували би так:

Володимир Зеленський – 40,1%; Юрій Бойко – 15,3%; Петро Порошенко – 13,5%; Юлія Тимошенко – 10,2%; Ігор Смешко – 4,2%; Анатолій Гриценко – 3,3%; Олег Ляшко – 3,3%; Руслан Кошулинський – 2,1%; Олександр Вілкул – 1,2%; Олександр Шевченко – 0,2%; Інший кандидат – 6,5%.

Як змінився рівень довіри до Зеленського

У лютому 2020 року Володимиру Зеленському повністю довіряють 12% опитаних, а скоріше довіряють – 39,5%. Зовсім не довіряють президенту 17,9% опитаних, а ще 22,7% – скоріше не довіряють.

Загалом соціологи відзначили, що рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%

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Коли провели опитування

Опитування провели з 13 по 17 лютого серед 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше результати соціологічного дослідження "Рейтинг" показали, що Володимир Зеленський є лідером довіри серед українців. Так, президентові довіряють 59%, а не довіряють – 32%. Детальніше – тут.