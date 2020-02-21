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      Тільки 6% українців повністю підтримують діяльність уряду: результати дослідження

      -
      Скільки українців підтримують діяльність уряду / stopcor.org

      Рівень довіри до Кабінету Міністрів відчутно знизився впродовж останніх місяців. Наразі повністю його діяльність підтримують лише 6% українців.

      Про негативну динаміку сприйняття уряду свідчать результати дослідження Центру Разумкова.

      Зверніть увагу! Більше половини українців вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку

      Повністю підтримують діяльність уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи – 34%, не підтримують  51%,
      – йдеться у звіті.

      уряд довіра
      Як українці ставляться до діяльності уряду / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

      Водночас свою довіру, повну або часткову, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку висловили приблизно 25% опитаних. Не довіряють політику 63% українців.

      гончарук довіра
      Наскільки українці довіряють Олексію Гончаруку / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

      Як свідчать результати опитування, рівень довіри до уряду значно знизився протягом останніх місяців. Найкращим було ставлення до Кабміну у вересні 2019 року: тоді уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли – лише 22%.

      Соціологи пояснюють, що рівень довіри до уряду суттєво залежить від політичних симпатій людей:

      • серед прихильників партії "Слуга народу" довіряють уряду 65%, не довіряють – 27%;
      • електорат партії "Опозиційна платформа – За життя": відповідно 11% і 88%;
      • "Європейської солідарності" – відповідно 8% і 89%;
      • ВО "Батьківщина" – 18,5% і 75%.

      Що відомо про опитування? Проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Соціологи опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Європейська солідарність ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Соціологічне дослідження Новини політики
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