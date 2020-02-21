Тільки 6% українців повністю підтримують діяльність уряду: результати дослідження

Рівень довіри до Кабінету Міністрів відчутно знизився впродовж останніх місяців. Наразі повністю його діяльність підтримують лише 6% українців.

Про негативну динаміку сприйняття уряду свідчать результати дослідження Центру Разумкова.

Зверніть увагу! Більше половини українців вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку

Повністю підтримують діяльність уряду України 6% респондентів, підтримують окремі заходи – 34%, не підтримують – 51%,

– йдеться у звіті.



Як українці ставляться до діяльності уряду / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

Водночас свою довіру, повну або часткову, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку висловили приблизно 25% опитаних. Не довіряють політику 63% українців.



Наскільки українці довіряють Олексію Гончаруку / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

Як свідчать результати опитування, рівень довіри до уряду значно знизився протягом останніх місяців. Найкращим було ставлення до Кабміну у вересні 2019 року: тоді уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли – лише 22%.

Соціологи пояснюють, що рівень довіри до уряду суттєво залежить від політичних симпатій людей:

серед прихильників партії "Слуга народу" довіряють уряду 65%, не довіряють – 27%;

електорат партії "Опозиційна платформа – За життя": відповідно 11% і 88%;

"Європейської солідарності" – відповідно 8% і 89%;

ВО "Батьківщина" – 18,5% і 75%.

Що відомо про опитування? Проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Соціологи опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.