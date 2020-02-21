Только 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства: результаты исследования

Уровень доверия к Кабинету Министров ощутимо снизился за последние месяцы. Сейчас полностью его деятельность поддерживают лишь 6% украинцев.

О негативной динамике восприятия правительства свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

Обратите внимание! Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные меры – 34%, не поддерживают – 51%,

– говорится в отчете.



Как украинцы относятся к деятельности правительства / Скриншот с сайта Центра Разумкова

В то же время свое доверие, полное или частичное, премьер-министру Алексею Гончаруку выразили около 25% опрошенных. Не доверяют политику 63% украинцев.



Насколько украинцы доверяют Алексею Гончаруку / Скриншот с сайта Центра Разумкова

Как свидетельствуют результаты опроса, уровень доверия к правительству значительно снизился в последние месяцы. Лучшим было отношение к Кабмину в сентябре 2019 года: тогда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли – только 22%.

Социологи объясняют, что уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий людей:

среди сторонников партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют – 27%;

электорат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь": соответственно 11% и 88%;

"Европейской солидарности" – соответственно 8% и 89%;

ВО "Батькивщина" – 18,5% и 75%.

Что известно об опросе?Проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Социологи опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.