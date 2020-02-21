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      Только 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства: результаты исследования

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      Сколько украинцев поддерживают деятельность правительства / stopcor.org

      Уровень доверия к Кабинету Министров ощутимо снизился за последние месяцы. Сейчас полностью его деятельность поддерживают лишь 6% украинцев.

      О негативной динамике восприятия правительства свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

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      Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные меры – 34%, не поддерживают – 51%,
      – говорится в отчете.

      уряд довіра
      Как украинцы относятся к деятельности правительства / Скриншот с сайта Центра Разумкова

      В то же время свое доверие, полное или частичное, премьер-министру Алексею Гончаруку выразили около 25% опрошенных. Не доверяют политику 63% украинцев.

      гончарук довіра
      Насколько украинцы доверяют Алексею Гончаруку / Скриншот с сайта Центра Разумкова

      Как свидетельствуют результаты опроса, уровень доверия к правительству значительно снизился в последние месяцы. Лучшим было отношение к Кабмину в сентябре 2019 года: тогда правительству доверяли 57% респондентов, не доверяли – только 22%.

      Социологи объясняют, что уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий людей:

      • среди сторонников партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют – 27%;
      • электорат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь": соответственно 11% и 88%;
      • "Европейской солидарности" – соответственно 8% и 89%;
      • ВО "Батькивщина" – 18,5% и 75%.

      Что известно об опросе?Проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Социологи опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Социологическое исследование Кабинет Министров Украины Европейская солидарность ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа Алексей Гончарук
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