Рівень довіри до Зеленського змінився: статистика

Президент України Володимир Зеленський є лідером довіри серед українців. Так, президентові довіряють 59%, а не довіряють – 32%.

У грудні рівень довіри до Зеленського становив 62%, тож довіра до президента впала на 3%, свідчить порівняння результатів грудневого та січневого опитувань соціологічної групи "Рейтинг".

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Рейтинг довіри до українських політиків

Володимирові Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють – 32%;

Дмитрові Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%;

Юрієві Бойку – 25% і 56% відповідно;

Святославові Вакарчуку – 22% і 62%;

Олексієві Гончаруку – 20% і 53%;

Юлії Тимошенко – 20% і 73%;

Петрові Порошенку – 15% і 78%.

Зауважимо, що за результатами січневого соцопитування ЦСМ та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, рейтинг довіри до Зеленського становить 51,6%.

Соціологічне дослідження було проведене 22 – 26 січня 2020 року, аудиторія дослідження – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.