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      Рівень довіри до Зеленського змінився: статистика

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      Рівень довіри до Зеленського змінився у січні 2020 / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський є лідером довіри серед українців. Так, президентові довіряють 59%, а не довіряють – 32%.

      У грудні рівень довіри до Зеленського становив 62%, тож довіра до президента впала на 3%, свідчить порівняння результатів грудневого та січневого опитувань соціологічної групи "Рейтинг".

      Читайте також: "Слуга народу" очолила новий рейтинг партій

      Рейтинг довіри до українських політиків

      • Володимирові Зеленському довіряють 59% українців, не довіряють – 32%;
      • Дмитрові Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%;
      • Юрієві Бойку – 25% і 56% відповідно;
      • Святославові Вакарчуку – 22% і 62%;
      • Олексієві Гончаруку – 20% і 53%;
      • Юлії Тимошенко – 20% і 73%;
      • Петрові Порошенку – 15% і 78%.

      Зауважимо, що за результатами січневого соцопитування ЦСМ та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, рейтинг довіри до Зеленського становить 51,6%.

      Соціологічне дослідження було проведене 22 – 26 січня 2020 року, аудиторія дослідження – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Юрій Бойко Святослав Вакарчук - новини Олексій Гончарук Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Рейтинги Статистика Соціологічне дослідження дослідження Володимир Зеленський
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