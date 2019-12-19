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      Рейтинг Зеленського зріс до 62%, – опитування

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      Рейтинг Зеленського зріс на 9% і становить 62% / Getty Images

      За останні два тижні рівень задоволеності роботою Володимира Зеленського зріс до 62%. А це на 9% більше, ніж було станом на кінець листопада.

      Кількість тих, хто незадоволений роботою президента натомість зменшилася – із 33 до 25%. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

      Читайте також: У Зеленського пояснили, коли можуть відбутися вибори на Донбасі

      зеленський рейтинг
      Рівень задоволеності роботою президента / ratinggroup.ua

      Третина опитаних українців вважає, що за підсумками року у діях президента було більше успіхів, аніж невдач. 41% опитаних вважають, що у діях глави держави успіхів та поразок було порівну. Та лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі.

      зеленський рейтинг
      Рейтинг успіхів та невдач Зеленського / ratinggroup.ua

      За даними дослідження, Зеленський очолює рейтинги довіри українців.

      • Президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%.
      • Наступним у списку йде Дмитро Разумков – 28% і 44%.
      • Святослав Вакарчук – 28% і 59%.
      • Юрій Бойко – 23% і 58%.
      • Олексій Гончарук – 22% і 44%.
      • Юлія Тимошенко – 19% і 74%.


      Рівень довіри українців до політиків / ratinggroup.ua

      Опитування провела соціологічна група "Рейтинг". Протягом 13-17 грудня опитували українців віком від 18 років. Шляхом інтерв’ю виявили думки 2500 жителів країни. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

      До слова, за результатами опитування КМІС, станом на кінець листопада Володимирові Зеленському довіряли 52% українців.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Рейтинги Соціологічне дослідження Володимир Зеленський
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