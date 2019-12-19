Рейтинг Зеленського зріс до 62%, – опитування

За останні два тижні рівень задоволеності роботою Володимира Зеленського зріс до 62%. А це на 9% більше, ніж було станом на кінець листопада.

Кількість тих, хто незадоволений роботою президента натомість зменшилася – із 33 до 25%. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Рівень задоволеності роботою президента / ratinggroup.ua

Третина опитаних українців вважає, що за підсумками року у діях президента було більше успіхів, аніж невдач. 41% опитаних вважають, що у діях глави держави успіхів та поразок було порівну. Та лише 14% зазначили, що у його роботі переважали невдачі.



Рейтинг успіхів та невдач Зеленського / ratinggroup.ua

За даними дослідження, Зеленський очолює рейтинги довіри українців.

Президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25% .

опитаних і не довіряють . Наступним у списку йде Дмитро Разумков – 28% і 44%.

Святослав Вакарчук – 28% і 59%.

Юрій Бойко – 23% і 58%.

Олексій Гончарук – 22% і 44%.

Юлія Тимошенко – 19% і 74%.



Рівень довіри українців до політиків / ratinggroup.ua

Опитування провела соціологічна група "Рейтинг". Протягом 13-17 грудня опитували українців віком від 18 років. Шляхом інтерв’ю виявили думки 2500 жителів країни. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

До слова, за результатами опитування КМІС, станом на кінець листопада Володимирові Зеленському довіряли 52% українців.