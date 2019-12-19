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      Рейтинг Зеленского вырос до 62%, – опрос

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      Рейтинг Зеленского вырос на 9% и составляет 62% / Getty Images

      За последние две недели уровень удовлетворенности работой Владимира Зеленского вырос до 62%. А это на 9% больше, чем было по состоянию на конец ноября.

      Количество тех, кто недоволен работой президента уменьшилось – с 33 до 25%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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      зеленський рейтинг
      Уровень удовлетворенности работой президента / ratinggroup.ua

      Треть опрошенных украинцев считает, что по итогам года в действиях президента было больше успехов, чем неудач. 41% опрошенных считают, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. И только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.

      зеленський рейтинг
      Рейтинг успехов и неудач Зеленского / ratinggroup.ua

      По данным исследования, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев.

      • Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.
      • Следующим в списке идет Дмитрий Разумков – 28% и 44%.
      • Святослав Вакарчук – 28% и 59%.
      • Юрий Бойко – 23% и 58%.
      • Алексей Гончарук – 22% и 44%.
      • Юлия Тимошенко – 19% и 74%.

      рейтинг зеленского инфографика 24 канал
      Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал


      Уровень доверия украинцев к политикам / ratinggroup.ua

      Опрос провела социологическая группа "Рейтинг". В течение 13-17 декабря опрашивали украинцев в возрасте от 18 лет. Путем интервью обнаружили мнения 2500 жителей страны. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

      К слову, по результатам опроса КМИС, по состоянию на конец ноября Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Инфографика рейтинги Социологическое исследование Владимир Зеленский
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