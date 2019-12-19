Рейтинг Зеленского вырос до 62%, – опрос

За последние две недели уровень удовлетворенности работой Владимира Зеленского вырос до 62%. А это на 9% больше, чем было по состоянию на конец ноября.

Количество тех, кто недоволен работой президента уменьшилось – с 33 до 25%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Уровень удовлетворенности работой президента / ratinggroup.ua

Треть опрошенных украинцев считает, что по итогам года в действиях президента было больше успехов, чем неудач. 41% опрошенных считают, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. И только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.



Рейтинг успехов и неудач Зеленского / ratinggroup.ua

По данным исследования, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев.

Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25% .

опрошенных и не доверяют . Следующим в списке идет Дмитрий Разумков – 28% и 44% .

и . Святослав Вакарчук – 28% и 59% .

и . Юрий Бойко – 23% и 58% .

и . Алексей Гончарук – 22% и 44% .

и . Юлия Тимошенко – 19% и 74%.



Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал



Уровень доверия украинцев к политикам / ratinggroup.ua

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг". В течение 13-17 декабря опрашивали украинцев в возрасте от 18 лет. Путем интервью обнаружили мнения 2500 жителей страны. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

К слову, по результатам опроса КМИС, по состоянию на конец ноября Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев.