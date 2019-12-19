Рейтинг Зеленского вырос до 62%, – опрос
За последние две недели уровень удовлетворенности работой Владимира Зеленского вырос до 62%. А это на 9% больше, чем было по состоянию на конец ноября.
Количество тех, кто недоволен работой президента уменьшилось – с 33 до 25%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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Уровень удовлетворенности работой президента / ratinggroup.ua
Треть опрошенных украинцев считает, что по итогам года в действиях президента было больше успехов, чем неудач. 41% опрошенных считают, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. И только 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи.
Рейтинг успехов и неудач Зеленского / ratinggroup.ua
По данным исследования, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев.
- Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.
- Следующим в списке идет Дмитрий Разумков – 28% и 44%.
- Святослав Вакарчук – 28% и 59%.
- Юрий Бойко – 23% и 58%.
- Алексей Гончарук – 22% и 44%.
- Юлия Тимошенко – 19% и 74%.
Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал
Уровень доверия украинцев к политикам / ratinggroup.ua
Опрос провела социологическая группа "Рейтинг". В течение 13-17 декабря опрашивали украинцев в возрасте от 18 лет. Путем интервью обнаружили мнения 2500 жителей страны. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.
К слову, по результатам опроса КМИС, по состоянию на конец ноября Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев.