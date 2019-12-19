16:22
19 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Барецкий – отец Греты Тунберг. "Новинки" от российской армии
      Вєсті Кремля
      22:10, 18 декабря
      Вести.UA: Новая выходка от Луценко. Баканов хочет стать Джокером
      Вєсті.UA
      20:11, 18 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      У Зеленского объяснили, когда могут состояться выборы на Донбассе

      102 Читати новину українською
      Когда могут состояться выборы на Донбассе / 24 канал

      Помощник президента Андрей Ермак рассказал, что вероятность выборов в ОРДЛО будут рассматривать уже после следующей встречи в нормандском формате.

      Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал помощник президента Андрей Ермак. Именно он в Офисе Президента занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.

      К теме: Выборы в ОРДЛО следует проводить не ранее, чем через два года после прекращения огня, – Резников

      Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время. То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – это было бы очень символично,
      – пояснил он.

      Ранее Андрей Ермак пояснил, будут ли вносить изменения в Конституцию из-за Донбасса. Он заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия, которая будет нести угрозы целостности Украины.

      Следующая встреча нормандской четверки запланирована на апрель 2020 года. Об этом Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон Ангела Меркель и Владимир Путин договорились на недавно проведенном саммите 9 декабря 2019 года.

      про що домовилися на нормандській зустрічі комюніке документ нормандська зустріч
      Договоренности участников нормандского саммита / Инфографика 24 канала

      Главное о нормандский саммит:

      • Впервые за последние 3 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России-агрессора Владимир Путин сели за стол переговоров. Саммит проходил в закрытом формате.
      • Главный вопрос, который обсуждали лидеры, – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.
      • После переговоров нормадськой четверки Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".
      • Президентам не удалось договориться о выборах на Донбассе и выводе из региона российских войск.

      Смотрите итоги нормандской встречи в видео:

       

      Как правильно сварить гречку на воде и молоке: советы по приготовлению
      сегодня
      3737
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Андрей Ермак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:11 Новый Избирательный кодекс: как будут выбирать депутатов
      Ірина Поліщук 6
      сегодня , 15:20 Сергей Кислица - постоянный представитель Украины в ООН: что о нем известно
      Анна Запотоцька 35
      сегодня , 15:00 Перемогти Зеленського. Чому опозицію насправді не хвилює земельна реформа
      Дмитро Литвин 602
      сегодня , 14:00 Историческая медаль Подручного и удивительная Харлан: главные победы 2019 года
      Михайло Гема 52
      сегодня , 13:35 Импичмент президента США: почему Трампу обьявили недоверие
      Олена Кук 5178
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук