У Зеленского объяснили, когда могут состояться выборы на Донбассе

Помощник президента Андрей Ермак рассказал, что вероятность выборов в ОРДЛО будут рассматривать уже после следующей встречи в нормандском формате.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал помощник президента Андрей Ермак. Именно он в Офисе Президента занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.

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Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время. То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины – это было бы очень символично,

– пояснил он.

Ранее Андрей Ермак пояснил, будут ли вносить изменения в Конституцию из-за Донбасса. Он заявлял, что под "изменениями в Конституцию" говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской области, которые могут получить дополнительные полномочия. Однако это не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия, которая будет нести угрозы целостности Украины.

Следующая встреча нормандской четверки запланирована на апрель 2020 года. Об этом Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон Ангела Меркель и Владимир Путин договорились на недавно проведенном саммите 9 декабря 2019 года.



Договоренности участников нормандского саммита / Инфографика 24 канала

Главное о нормандский саммит:

Впервые за последние 3 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России-агрессора Владимир Путин сели за стол переговоров. Саммит проходил в закрытом формате.

Главный вопрос, который обсуждали лидеры, – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

После переговоров нормадськой четверки Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

Президентам не удалось договориться о выборах на Донбассе и выводе из региона российских войск.

Смотрите итоги нормандской встречи в видео: