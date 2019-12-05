У Зеленского готовы к изменениям Конституции после нормандского формата
Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
Помощник президента Андрей Ермак заявил, что изменения ограничат вопросом децентрализации, в том числе по оккупированным территориям Донбасса, пишет "Европейская правда".
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По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку оно предусмотрено минскими договоренностями в части децентрализации.
О какой либо федерализации речь не идет,
– отметил Ермак.
Помощник Зеленского объяснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, которые касаются ОРДЛО.
Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Территориальная целостность не обсуждается – это все территория Украины. Это граница между РФ и Украиной, где есть наши пограничники и под контролем Украины,
– добавил Ермак.
Он также выразил уверенность, что это не несет угрозы целостности Украины.
Накануне министр МИД Вадим Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате:
- изменения в Конституции невозможны;
- недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
- на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
- нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
- принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
Кстати: Зеленский не согласен с минскими соглашениями относительно выборов на Донбассе
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.