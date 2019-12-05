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      У Зеленского готовы к изменениям Конституции после нормандского формата

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      У Зеленского готовы к изменениям Конституции / Офис Президента

      Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

      Помощник президента Андрей Ермак заявил, что изменения ограничат вопросом децентрализации, в том числе по оккупированным территориям Донбасса, пишет "Европейская правда".

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      По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку оно предусмотрено минскими договоренностями в части децентрализации.

      О какой либо федерализации речь не идет,
      – отметил Ермак.

      Помощник Зеленского объяснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, которые касаются ОРДЛО.

      Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Территориальная целостность не обсуждается – это все территория Украины. Это граница между РФ и Украиной, где есть наши пограничники и под контролем Украины,
      – добавил Ермак.

      Он также выразил уверенность, что это не несет угрозы целостности Украины.

      Накануне министр МИД Вадим Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате:

      • изменения в Конституции невозможны;
      • недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
      • на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
      • нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
      • принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

      Кстати: Зеленский не согласен с минскими соглашениями относительно выборов на Донбассе

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершился 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Андрей Ермак Новости Украины Законодательство Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Минские договоренности Децентрализация Новости Луганска Новости Донецка Конституция
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