У Зеленского готовы к изменениям Конституции после нормандского формата

Команда Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу после саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что изменения ограничат вопросом децентрализации, в том числе по оккупированным территориям Донбасса, пишет "Европейская правда".

Важно: СНБО про 5 сценариев реинтеграции Донбасса: капитуляции не будет

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку оно предусмотрено минскими договоренностями в части децентрализации.

О какой либо федерализации речь не идет,

– отметил Ермак.

Помощник Зеленского объяснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, которые касаются ОРДЛО.

Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия. Территориальная целостность не обсуждается – это все территория Украины. Это граница между РФ и Украиной, где есть наши пограничники и под контролем Украины,

– добавил Ермак.

Он также выразил уверенность, что это не несет угрозы целостности Украины.

Накануне министр МИД Вадим Пристайко обозначил красные линии Украины в нормандском формате:

изменения в Конституции невозможны;

недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;

на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;

нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;

принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

Кстати: Зеленский не согласен с минскими соглашениями относительно выборов на Донбассе

Что известно о встрече в нормандском формате: