У Зеленського готові до змін Конституції після нормандського формату

Команда Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу після саміту "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що зміни обмежать питанням децентралізації, в тому числі щодо окупованих територій Донбасу, пише "Європейська правда".

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За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки вона передбачена мінськими домовленостями в частині децентралізації.

Про жодну федералізацію не йдеться,

– наголосив Єрмак.

Помічник Зеленського пояснив, що зміни Конституції, про які йдеться, будуть стосуватися передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, які стосуються ОРДЛО.

Окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Територіальна цілісність не обговорюється – це все територія України. Це межа між РФ і України, де є наші прикордонники і під контролем України,

– додав Єрмак.

Він висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

Напередодні міністр МЗС Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:

зміни до Конституції неможливі;

недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;

на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;

не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;

принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

До речі: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: