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      У Зеленського готові до змін Конституції після нормандського формату

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      У Зеленського готові до змін Конституції / Офіс Президента

      Команда Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу після саміту "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня у Парижі.

      Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що зміни обмежать питанням децентралізації, в тому числі щодо окупованих територій Донбасу, пише "Європейська правда".

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      За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки вона передбачена мінськими домовленостями в частині децентралізації.

      Про жодну федералізацію не йдеться,
      – наголосив Єрмак.

      Помічник Зеленського пояснив, що зміни Конституції, про які йдеться, будуть стосуватися передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, які стосуються ОРДЛО.

      Окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія. Територіальна цілісність не обговорюється – це все територія України. Це межа між РФ і України, де є наші прикордонники і під контролем України,
      – додав Єрмак.

      Він висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.

      Напередодні міністр МЗС Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі:

      • зміни до Конституції неможливі;
      • недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;
      • на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;
      • не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;
      • принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

      До речі: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Андрій Єрмак Нормандський формат Володимир Зеленський Законодавство Нормандська зустріч 2019 Мінські домовленості Конституція Новини Донецька Новини Луганська Децентралізація
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