Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі

Зустріч у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасу відбудеться 9 грудня у Парижі. Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України під час нормандського саміту.

Міністр МЗС пояснив, що переговори у жодному разі не мають призвести до поступок за низкою напрямків, пише "Європейська правда".

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Він нагадав, що так звані червоні лінії були встановлені деякий час тому.

Про ці червоні лінії президент вже казав і у нас нічого не помінялося,

– сказав Пристайко.

Міністр пояснив, що означають червоні лінії:

зміни до Конституції неможливі;

недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;

на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;

не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;

принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

Пристайко також окремо підкреслив вимогу України щодо встановлення контрою України за українсько-російським кордоном у окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Можна обговорювати різні варіанти – наприклад, спільний контроль із ОБСЄ. Але все одно контроль за кордоном має бути,

– наголосив він.

У Росії вважають, що найважливішою темою переговорів "нормандської четвірки" у Парижі буде питання статусу окупованих територій Донбасу. Також під час зустрічі російська делегація збирається обговорити процес розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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Що відомо про зустріч у нормандському форматі: