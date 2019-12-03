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      Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі

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      Пристайко окреслив червоні лінії України / Getty Images

      Зустріч у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасу відбудеться 9 грудня у Парижі. Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України під час нормандського саміту.

      Міністр МЗС пояснив, що переговори у жодному разі не мають призвести до поступок за низкою напрямків, пише "Європейська правда".

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      Він нагадав, що так звані червоні лінії були встановлені деякий час тому.

      Про ці червоні лінії президент вже казав і у нас нічого не помінялося,
      – сказав Пристайко.

      Міністр пояснив, що означають червоні лінії:

      • зміни до Конституції неможливі;
      • недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;
      • на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;
      • не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;
      • принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.

      Пристайко також окремо підкреслив вимогу України щодо встановлення контрою України за українсько-російським кордоном у окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

      Можна обговорювати різні варіанти – наприклад, спільний контроль із ОБСЄ. Але все одно контроль за кордоном має бути,
      – наголосив він.

      У Росії вважають, що найважливішою темою переговорів "нормандської четвірки" у Парижі буде питання статусу окупованих територій Донбасу. Також під час зустрічі російська делегація збирається обговорити процес розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Нормандський формат Вадим Пристайко
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