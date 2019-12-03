Пристайко окреслив червоні лінії України у нормандському форматі
Зустріч у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасу відбудеться 9 грудня у Парижі. Вадим Пристайко окреслив червоні лінії України під час нормандського саміту.
Міністр МЗС пояснив, що переговори у жодному разі не мають призвести до поступок за низкою напрямків, пише "Європейська правда".
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Він нагадав, що так звані червоні лінії були встановлені деякий час тому.
Про ці червоні лінії президент вже казав і у нас нічого не помінялося,
– сказав Пристайко.
Міністр пояснив, що означають червоні лінії:
- зміни до Конституції неможливі;
- недопущення впливу на зовнішньополітичні пріоритети України;
- на непідконтрольній зараз території Донбасу кордон має бути українським;
- не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування;
- принциповою позиція Києва – відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною "владою" окупованих територій.
Пристайко також окремо підкреслив вимогу України щодо встановлення контрою України за українсько-російським кордоном у окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Можна обговорювати різні варіанти – наприклад, спільний контроль із ОБСЄ. Але все одно контроль за кордоном має бути,
– наголосив він.
У Росії вважають, що найважливішою темою переговорів "нормандської четвірки" у Парижі буде питання статусу окупованих територій Донбасу. Також під час зустрічі російська делегація збирається обговорити процес розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
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Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.