Пристайко очертил красные линии Украины в нормандском формате
Встреча в нормандском формате для урегулирования конфликта на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Вадим Пристайко очертил красные линии Украины во время нормандского саммита.
Глава МИД объяснил, что переговоры ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений, пишет "Европейская правда".
Обратите внимание: Чего Зеленский точно не будет делать на нормандской встрече с Путиным
Он напомнил, что так называемые красные линии были установлены некоторое время назад.
Об этих красных линиях президент уже говорил и у нас ничего не поменялось,
– сказал Пристайко.
Министр объяснил, что означают красные линии:
- изменения в Конституцию невозможны;
- недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
- на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
- нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
- принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
Пристайко также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины над украинско-российской границей в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
Можно обсуждать различные варианты – например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль за рубежом должен быть,
– подчеркнул он.
В России считают, что важнейшей темой переговоров "нормандской четверки" в Париже будет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса. Также во время встречи российская делегация собирается обсудить процесс разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
К теме: У Путина анонсировали встречу с Зеленским: могут отойти в сторонку и поговорить там 30 минут
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.