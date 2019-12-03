Пристайко очертил красные линии Украины в нормандском формате

Встреча в нормандском формате для урегулирования конфликта на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Вадим Пристайко очертил красные линии Украины во время нормандского саммита.

Глава МИД объяснил, что переговоры ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений, пишет "Европейская правда".

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Он напомнил, что так называемые красные линии были установлены некоторое время назад.

Об этих красных линиях президент уже говорил и у нас ничего не поменялось,

– сказал Пристайко.

Министр объяснил, что означают красные линии:

изменения в Конституцию невозможны;

недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;

на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;

нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;

принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

Пристайко также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины над украинско-российской границей в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Можно обсуждать различные варианты – например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль за рубежом должен быть,

– подчеркнул он.

В России считают, что важнейшей темой переговоров "нормандской четверки" в Париже будет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса. Также во время встречи российская делегация собирается обсудить процесс разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Что известно о встрече в нормандском формате: