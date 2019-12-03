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      Пристайко очертил красные линии Украины в нормандском формате

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      Пристайко очертил красные линии Украины / Getty Images

      Встреча в нормандском формате для урегулирования конфликта на Донбассе состоится 9 декабря в Париже. Вадим Пристайко очертил красные линии Украины во время нормандского саммита.

      Глава МИД объяснил, что переговоры ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений, пишет "Европейская правда".

      Обратите внимание: Чего Зеленский точно не будет делать на нормандской встрече с Путиным

      Он напомнил, что так называемые красные линии были установлены некоторое время назад.

      Об этих красных линиях президент уже говорил и у нас ничего не поменялось,
      – сказал Пристайко.

      Министр объяснил, что означают красные линии:

      • изменения в Конституцию невозможны;
      • недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
      • на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
      • нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
      • принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

      Пристайко также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины над украинско-российской границей в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

      Можно обсуждать различные варианты – например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль за рубежом должен быть,
      – подчеркнул он.

      В России считают, что важнейшей темой переговоров "нормандской четверки" в Париже будет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса. Также во время встречи российская делегация собирается обсудить процесс разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      К теме: У Путина анонсировали встречу с Зеленским: могут отойти в сторонку и поговорить там 30 минут

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия Нормандская встреча 2019 Новости России Война на Донбассе Нормандский формат Вадим Пристайко
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