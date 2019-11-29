В Кремле назвали ключевую тему нормандского саммита

В России считают, что важнейшей темой переговоров "нормандской четверки" в Париже будет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса. Также во время встречи российская делегация собирается обсудить процесс разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Юридический статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будет главным вопросом предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ряд российских СМИ.

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На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация формулы Штайнмайера, которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска,

– отметил он.

Что такое формула Штайнмайера? Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.



1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, согласно которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Формула Штайнмайера предусматривает:

• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

• По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы должны происходить при условии, что российские войска будут выведены с украинской территории. В свою очередь, захваченный участок российско-украинской границы должны передать под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

Отдельно в Москве собираются обсудить "вопрос безопасности", который касается разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Несмотря на то, что разведение войск на этих участках уже произошло, российский дипломат заявил: "Успеха в прекращении огня не достичь, если не развести силы в трех известных точках".



Как происходит разведение сил на Донбассе/ инфографика 24 канала

Что известно о встрече в нормандском формате: