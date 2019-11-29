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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      В Кремле назвали ключевую тему нормандского саммита

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      Владимир Путин / Getty images

      В России считают, что важнейшей темой переговоров "нормандской четверки" в Париже будет вопрос статуса оккупированных территорий Донбасса. Также во время встречи российская делегация собирается обсудить процесс разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      Юридический статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будет главным вопросом предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ряд российских СМИ.

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      На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация формулы Штайнмайера, которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска,
      – отметил он.

      Что такое формула Штайнмайера? Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, согласно которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
      • По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы должны происходить при условии, что российские войска будут выведены с украинской территории. В свою очередь, захваченный участок российско-украинской границы должны передать под контроль Украины. В другом случае выборов на оккупированном Донбассе не будет.

      Отдельно в Москве собираются обсудить "вопрос безопасности", который касается разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      Несмотря на то, что разведение войск на этих участках уже произошло, российский дипломат заявил: "Успеха в прекращении огня не достичь, если не развести силы в трех известных точках".

      розведення сил на Донбасі
      Как происходит разведение сил на Донбассе/ инфографика 24 канала

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылкой для проведения норманнского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости России Нормандский формат
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