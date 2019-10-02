Формулу Штайнмайера 1 октября в Минске не подписывали, – Яременко

Все, что произошло – это то, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо. В этом письме Кучма отметил, что Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее (в сентябре) согласовали советники глав государств нормандского формата.

Так объяснил ситуацию с формулой Штайнмайера председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. Об этом он написал в фейсбуке.

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Вчера (1 октября – 24 канал) никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года,

– сказал Яременко.

А содержание формулировки, по его словам, неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Пристайко: "речь идет о порядке применения решений "об особенностях..." до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после".

Все остальное же – "предмет для переговоров", результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами, которые принимает Верховная Рада, "что дает обществу возможность контролировать все то, что происходит".

Яременко отметил: "Украина движется к прекращению кровопролития на Донбассе, не уступая ничем принципиальным – ни территориями, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать минские договоренности".

Как описал формулу Штайнмайера Зеленский?

"На постоянной основе должен действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса", – сказал Зеленский.



И добавил, что "это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов".



Президент заявил: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захвачена участок украинско-российской границы должна быть передана под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

А вот и реакция оккупантов: Зеленский не будет решать судьбу Донбасса