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      Формулу Штайнмайера 1 октября в Минске не подписывали, – Яременко

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      Франк-Вальтер Штайнмайер
      Франк-Вальтер Штайнмайер / ua.news

      Все, что произошло – это то, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо. В этом письме Кучма отметил, что Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее (в сентябре) согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Так объяснил ситуацию с формулой Штайнмайера председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко. Об этом он написал в фейсбуке.

      Подробнее: Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ

      Вчера (1 октября – 24 канал) никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года,
      – сказал Яременко.

      А содержание формулировки, по его словам, неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Пристайко: "речь идет о порядке применения решений "об особенностях..." до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после".

      Все остальное же – "предмет для переговоров", результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами, которые принимает Верховная Рада, "что дает обществу возможность контролировать все то, что происходит".

      Яременко отметил: "Украина движется к прекращению кровопролития на Донбассе, не уступая ничем принципиальным – ни территориями, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать минские договоренности".

      Как описал формулу Штайнмайера Зеленский?
      "На постоянной основе должен действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса", – сказал Зеленский.

      И добавил, что "это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов".

      Президент заявил: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захвачена участок украинско-российской границы должна быть передана под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

       А вот и реакция оккупантов: Зеленский не будет решать судьбу Донбасса

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: что именно подписал Кучма – документ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Формула Штайнмайера Война на Донбассе Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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