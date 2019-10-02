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      Формулу Штайнмаєра 1 жовтня в Мінську не підписували, – Яременко

      149 Читать новость на русском
      Франк-Вальтер Штайнмаєр
      Франк-Вальтер Штайнмаєр / ua.news

      Все, що відбулося – це те, що представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист. У цьому листі Кучма зазначив, що Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше (у вересні) узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Так пояснив ситуацію з формулою Штайнмаєра голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко. Про це він написав у фейсбуці.

      Детальніше: Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

      Вчора (1 жовтня – 24 канал) ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Кучма письмово повідомив представнику ОБСЄ Сайдіку, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками голів держав нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року,
      – сказав Яременко. 

      А зміст формулювання, за його словами, неодноразово пояснював міністр закордонних справ України Пристайко: "Мовиться про порядок застосування рішень "Про особливості..." до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після".

      Усе інше ж – "предмет для переговорів", результати яких будуть втілюватися в життя не змінами до Конституції, а законами, які ухвалює Верховна Рада, "що дає суспільству можливість контролювати все те, що відбувається".

      Яременко наголосив: "Україна рухається до припинення кровопролиття на Донбасі, не поступаючись нічим принциповим – ні територіями, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати мінські домовленості".

      Як описав формулу Штайнмаєра Зеленський?"На постійній основі має діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу", – сказав Зеленський.

      І додав, що "це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів".

      Президент заявив: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. Інакше виборів в ОРДЛО не буде.

      А ось і реакція окупантів: Зеленський не буде вирішувати долю Донбасу

      blog_ava
      Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      сьогодні
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      Теги: Формула Штайнмаєра Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Війна на Донбасі Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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