Формулу Штайнмаєра 1 жовтня в Мінську не підписували, – Яременко

Все, що відбулося – це те, що представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист. У цьому листі Кучма зазначив, що Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше (у вересні) узгодили радники глав держав нормандського формату.

Так пояснив ситуацію з формулою Штайнмаєра голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко. Про це він написав у фейсбуці.

Детальніше: Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

Вчора (1 жовтня – 24 канал) ніхто нічого не підписував. Представник України в ТКГ Кучма письмово повідомив представнику ОБСЄ Сайдіку, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками голів держав нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року,

– сказав Яременко.

А зміст формулювання, за його словами, неодноразово пояснював міністр закордонних справ України Пристайко: "Мовиться про порядок застосування рішень "Про особливості..." до місцевих виборів в ОРДЛО на тимчасовій основі і на постійній після".

Усе інше ж – "предмет для переговорів", результати яких будуть втілюватися в життя не змінами до Конституції, а законами, які ухвалює Верховна Рада, "що дає суспільству можливість контролювати все те, що відбувається".

Яременко наголосив: "Україна рухається до припинення кровопролиття на Донбасі, не поступаючись нічим принциповим – ні територіями, ні суверенітетом, ні навіть правом по-своєму трактувати мінські домовленості".

Як описав формулу Штайнмаєра Зеленський?"На постійній основі має діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу", – сказав Зеленський.



І додав, що "це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів".



Президент заявив: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. Інакше виборів в ОРДЛО не буде.

А ось і реакція окупантів: Зеленський не буде вирішувати долю Донбасу