Так звані ватажки самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник заявили, що узгодження формули Штайнмаєра означає, що "народ Донбасу буде сам визначати свою долю".

Пасічник та Пушилін у спільній заяві наголосили, що будуть продовжувати переговори в Мінську, "щоб врешті прийти до повного самоврядування і самовизначення", пишуть сепаратистські ЗМІ.

Коротко: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

Ватажки окупантів закликали Президента України Володимира Зеленського "не диктували Донбасу свої умови".

Коли він (Зеленський – ред. 24 канал) говорить, що вибори на Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає,

– наголосили вони.

Проросійські ватажки вважають, що "народ Донбасу" має сам вирішувати, якою мовою говорити, якою буде економіка регіону та яким чином формуватиметься судова система.

"Ми самі будемо вирішувати, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета", – вважають так звані ватажки "ДНР" та "ЛНР".

Володимир Зеленський заявляв, що українська влада обов'язково має отримати контроль над кордоном для проведення виборів на окупованому Донбасі.

1 жовтня Україна підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У Росії та Німеччині уже схвалили узгодження документа. Текст формули – тут.

Тим часом, у містах України вночі відбулися акції протесту із гаслом "Ні капітуляції". Мітингувальники вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Акції були у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.

До речі: Окупанти розпочали свій перепис населення Донбасу

Що таке формула Штайнмаєра?Леонід Кучма 1 жовтня підписав формулу Штайнмаєра. Володимир Зеленський описав суть документа так:



– На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.



– Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.