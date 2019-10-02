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      У Маріуполі також протестують проти капітуляції України

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      Протест у Маріуполі
      Протест у Маріуполі / novosti.dn

      На центральній площі Маріуполя увечері 1 жовтня зібралося понад 50. Люди протестують підписання Україною формули Штайнмайєра.

      Учасники акції вигукують шасла "Ні капітуляції!". В руках вони тримають плакати із закликами "не здавати Україну" та зберегти єдність країни.

      Актуально: Лідер "Нацкорпусу" оголосив про створення Штабу спротиву капітуляції: відео

      Жителі Маріуполя, що вийшли на стихійну акцію, вважають, що формула Штайнмайєра буде реалізована за російським сценарієм – не на користь суверенітету України.

      В акції беруть участь місцеві волонтери та, члени Спілки ветеранів АТО Маріуполя, люди у військовій формі, активісти організацій "Східна брама", "Сила людей" та інші, повідомляє видання "Новости Донбасса".

      протести в Маріуполі
      Учасники протесту проти формули Штайнмаєра

      протести у Маріуполі
      Люди зібралися на стихійну акцію протесту у Маріуполі

      Аналогічні акції протесту проходять в центрі Києва у Львові та Харкові. Серед протестувальників в столиці є члени націоналістичних рухів і партій.

      1 жовтня у Мінську Українська сторона ТКГ підписала формулу Штайнмаєра і цей факт підтвердив Президент Володимир Зеленський. При цьому Україна закріпила формулу Штайнмаєра не єдиним документом, а листами.

      Яка суть формули Штайнмаєра?Як пояснив Зеленський, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.

      Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.

      Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Формула Штайнмаєра Протести Війна на Донбасі Новини політики
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