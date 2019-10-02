В Мариуполе также протестуют против капитуляции Украины

На центральной площади Мариуполя вечером 1 октября собралось более 50. Люди протестуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера.

Участники акции выкрикивают лозунги "Нет капитуляции!". В руках они держат плакаты с призывами "не сдавать Украину" и сохранить единство страны.

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Жители Мариуполя вышли на стихийную акцию, считают, что формула Штайнмайера будет реализована по российскому сценарию – не на пользу суверенитета Украины.

В акции принимают участие местные волонтеры и члены Союза ветеранов АТО Мариуполя, люди в военной форме, активисты организаций "Восточная брама", "Сила людей" и другие, сообщает издание "Новости Донбасса".



Участники протеста против формулы Штайнмайера



Люди собрались на стихийную акцию протеста в Мариуполе

Аналогичные акции протеста проходят в центре Киева, во Львове и Харькове. Среди протестующих в столице есть члены националистических движений и партий.

1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил Президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.

В чем суть формулы Штайнмайера?

Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.



Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.



Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.