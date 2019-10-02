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      В Мариуполе также протестуют против капитуляции Украины

      92 Читати новину українською
      Протест в Мариуполе
      Протест в Мариуполе / novosti.dn

      На центральной площади Мариуполя вечером 1 октября собралось более 50. Люди протестуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера.

      Участники акции выкрикивают лозунги "Нет капитуляции!". В руках они держат плакаты с призывами "не сдавать Украину" и сохранить единство страны.

       Актуально: Лидер "Нацкорпуса" объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции: видео

      Жители Мариуполя вышли на стихийную акцию, считают, что формула Штайнмайера будет реализована по российскому сценарию – не на пользу суверенитета Украины.

      В акции принимают участие местные волонтеры и члены Союза ветеранов АТО Мариуполя, люди в военной форме, активисты организаций "Восточная брама", "Сила людей" и другие, сообщает издание "Новости Донбасса".

      протести в Маріуполі
      Участники протеста против формулы Штайнмайера

      протести у Маріуполі
      Люди собрались на стихийную акцию протеста в Мариуполе

      Аналогичные акции протеста проходят в центре Киева, во Львове и Харькове. Среди протестующих в столице есть члены националистических движений и партий.

      1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил Президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.

      В чем суть формулы Штайнмайера?
      Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.

      Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.

      Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      blog_ava
      Формула Штайнмайера: полный текст документа
      1 октября
      2621
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Протесты Формула Штайнмайера Новости Мариуполя Новости политики
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