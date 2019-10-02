В Мариуполе также протестуют против капитуляции Украины
На центральной площади Мариуполя вечером 1 октября собралось более 50. Люди протестуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера.
Участники акции выкрикивают лозунги "Нет капитуляции!". В руках они держат плакаты с призывами "не сдавать Украину" и сохранить единство страны.
Актуально: Лидер "Нацкорпуса" объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции: видео
Жители Мариуполя вышли на стихийную акцию, считают, что формула Штайнмайера будет реализована по российскому сценарию – не на пользу суверенитета Украины.
В акции принимают участие местные волонтеры и члены Союза ветеранов АТО Мариуполя, люди в военной форме, активисты организаций "Восточная брама", "Сила людей" и другие, сообщает издание "Новости Донбасса".
Участники протеста против формулы Штайнмайера
Люди собрались на стихийную акцию протеста в Мариуполе
Аналогичные акции протеста проходят в центре Киева, во Львове и Харькове. Среди протестующих в столице есть члены националистических движений и партий.
1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил Президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.
В чем суть формулы Штайнмайера?
Как пояснил Зеленский, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.
Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.
Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены. А захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.
Выбор редакции
-
"Бавария" разгромила "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов, забив 7 голов: видео1 октября , 23:56
-
Главные новости 1 октября:подписание формулы Штайнмайера, новый закон об особом статусе Донбасса1 октября , 22:32
-
"Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" благодаря голу в добавленное арбитром время: видео1 октября , 21:51