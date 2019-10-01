20:20
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, – Зеленский

      436 Читати новину українською
      Владимир Зеленский заявил о согласовании текста формулы Штайнмайера
      Владимир Зеленский заявил о согласовании текста формулы Штайнмайера / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство согласовало текст формулы Штайнмайера, отвечая на вопрос, подписала ли Украина сам документ.

      Мы ответили на письмо г-на Сайдика, что согласовываем текст формулы Штайнмайера. Она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса), которого еще нет,
      – ответил Зеленский на вопрос о том, подписала ли Украина формулу Штайнмайера.

      Читайте также: Украина подписала формулу Штайнмайера, – российские СМИ​

      "Что означает формула Штайнмайера? Это одно-два предложения, вот и все", – сказал президент.

      Зеленский описал суть формулы Штайнмайера

      • На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.
      • Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Это означает, что никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть,
      – заверил Зеленский.

      Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Читайте также: У Зеленского подготовят новый закон об особом статусе Донбасса

      Смотрите видео с брифинга Зеленского:

       

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 14 человек: врачи США бьют тревогу
      сегодня
      4334
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Формула Штайнмайера Владимир Зеленский Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      сегодня , 20:17 "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми
      Тетяна Мартинюк 8
      Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину
      сегодня , 19:44 Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину
      232
      О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      сегодня , 18:47 О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      Ірина Поліщук 12800
      Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      сегодня , 17:00 Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      1122
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сегодня , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 1143
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук