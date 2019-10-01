Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство согласовало текст формулы Штайнмайера, отвечая на вопрос, подписала ли Украина сам документ.

Мы ответили на письмо г-на Сайдика, что согласовываем текст формулы Штайнмайера. Она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса), которого еще нет,

– ответил Зеленский на вопрос о том, подписала ли Украина формулу Штайнмайера.

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"Что означает формула Штайнмайера? Это одно-два предложения, вот и все", – сказал президент.

Зеленский описал суть формулы Штайнмайера

На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Это означает, что никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть,

– заверил Зеленский.

Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

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Смотрите видео с брифинга Зеленского: