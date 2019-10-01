У Зеленского подготовят новый закон об особом статусе Донбасса
Закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31 декабря 2019 года. Владимир Зеленский заявил, что будет новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Владимир Зеленский во время брифинга отметил, что новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом".
Важно: О чем говорится в формуле Штайнмайера
В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции,
– подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера. Зеленский также подтвердил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.
Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет,
– сказал президент.
Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?
Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принято в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Когда подготовят новый закон – пока неизвестно. Зеленский уверяет, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там есть военные.
Российские СМИ сообщают, что украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма. Экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера.
Здесь видео: Брифинг Зеленского относительно формулы Штайнмайера
Что предполагает формула Штайнмайера?
Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.
Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.