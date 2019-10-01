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      У Зеленского подготовят новый закон об особом статусе Донбасса

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      Закон Об особом статусе Донбасса - детали от Зеленского
      Владимир Зеленский / Getty images

      Закон "Об особом статусе Донбасса" действует до 31 декабря 2019 года. Владимир Зеленский заявил, что будет новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

      Владимир Зеленский во время брифинга отметил, что новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом".

      Важно: О чем говорится в формуле Штайнмайера

      В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия. Именно поэтому нет и никогда не будет никакой капитуляции,
      – подчеркнул Зеленский.

      Президент добавил, что новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера. Зеленский также подтвердил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера.

      Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет,
      – сказал президент.

      Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?
      Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принято в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

      Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      Когда подготовят новый закон – пока неизвестно. Зеленский уверяет, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там есть военные.

      Российские СМИ сообщают, что украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонида Кучма. Экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный утром опубликовал текст формулы Штайнмайера.

       Здесь видео: Брифинг Зеленского относительно формулы Штайнмайера

      Что предполагает формула Штайнмайера?
      Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.

      Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

      После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

      blog_ava
      Украина подписала формулу Штайнмайера, – российские СМИ
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Формула Штайнмайера Владимир Зеленский Законодательство Верховная Рада Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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