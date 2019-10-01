У Зеленського підготують новий закон про особливий статус Донбасу

Закон "Про особливий статус Донбасу" діє до 31 грудня 2019 року. Володимир Зеленський заявив, що буде новий закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Володимир Зеленський під час брифінгу зазначив, що новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством".

Важливо: Про що йдеться у формулі Штайнмаєра

У цьому новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Саме тому немає і ніколи не буде ніякої капітуляції,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра. Зеленський також підтвердив, що Україна погодила текст формули Штайнмаєра.

Формула Штайнмаєра має бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає,

– сказав президент.

Що перебачає чинний закон "Про особливий Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.



Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Коли підготують новий закон – наразі невідомо. Зеленський запевняє, що вибори на Донбасі не проводитимуться, доки там є військові.

Російські ЗМІ повідомляють, що українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Документ підписав представник України в ТКГ Леоніда Кучма. Експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний вранці опублікував текст формули Штайнмаєра.

Тут відео: Брифінг Зеленського щодо формули Штайнмаєра

Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.



Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.