З'явився текст формули Штайнмаєра, який можуть підписати Україна та Росія

Тристороння контактна група підготувала документ так званої формули Штайнмаєра, який запропонують підписати лідерам країн під час зустрічі у нормандському форматі.

Відповідний документ оприлюднив експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний.

Важливо: Чому формулу Штайнмаєра не підписали у Мінську і що буде далі

Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана формула Штайнмаєра. Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість схвалення подібного документу, а тим більше підписання,

– наголосив дипломат.

У документі йдеться про "імплементацію формули Штайнмаєра"в українське законодавство" шляхом проведення дострокових місцевих виборів на території Донбасу, зокрема і в окупованих районах.

"Цей Закон набирає чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, призначених і проведених відповідно до Конституції України та спеціального Закону України, що регулює місцеві вибори у зазначених районах", – йдеться у документі.

До теми: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

Передбачається, що цей "закон" буде діяти на тимчасовій основі до оприлюднення звіту Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Проте, якщо організація визнає ці "вибори" такими, що відповідають стандартам і законодавству, "закон" діятиме постійно.

1 жовтня у Мінську відбудеться засідання ТКГ. На ньому, найімовірніше, і буде представлено цей документ.

Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:



- Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

- відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

- реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?