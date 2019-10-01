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      З'явився текст формули Штайнмаєра, який можуть підписати Україна та Росія

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      Безсмертний опублікував текст формули Штайнмаєра
      Безсмертний опублікував текст формули Штайнмаєра / Фото з Facebook

      Тристороння контактна група підготувала документ так званої формули Штайнмаєра, який запропонують підписати лідерам країн під час зустрічі у нормандському форматі.

      Відповідний документ оприлюднив експредставник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний.

      Важливо: Чому формулу Штайнмаєра не підписали у Мінську і що буде далі

      Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана формула Штайнмаєра. Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість схвалення подібного документу, а тим більше підписання,
      – наголосив дипломат.

      У документі йдеться про "імплементацію формули Штайнмаєра"в українське законодавство" шляхом проведення дострокових місцевих виборів на території Донбасу, зокрема і в окупованих районах.

      "Цей Закон набирає чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, призначених і проведених відповідно до Конституції України та спеціального Закону України, що регулює місцеві вибори у зазначених районах", – йдеться у документі.

      До теми: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Передбачається, що цей "закон" буде діяти на тимчасовій основі до оприлюднення звіту Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Проте, якщо організація визнає ці "вибори" такими, що відповідають стандартам і законодавству, "закон" діятиме постійно.

      1 жовтня у Мінську відбудеться засідання ТКГ. На ньому, найімовірніше, і буде представлено цей документ.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

      - Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      - відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      - реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      За яких умов Україна готова виконати формулу Штайнмаєра?

      • повне припинення вогню на Донбасі;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      • розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
      • забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      • встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.
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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Мінськ Нормандський формат Роман Безсмертний Формула Штайнмаєра
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