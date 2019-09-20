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      Чому формулу Штайнмаєра не підписали у Мінську і що буде далі

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      Пристайко пояснив, чому в Мінську письмово не узгодили "формулу Штайнмаєра"
      Пристайко пояснив, чому в Мінську письмово не узгодили "формулу Штайнмаєра" / LIGA.net

      Тристороння контактна група у Мінську письмово не узгодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу через технічне непорозуміння.

      Таким чином вказівку "нормандської четвірки» у середу, 18 вересня, ТКГ дійсно не виконала, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді".

      Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

      "Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій тристоронній контактній групі. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", – пояснив міністр.

      Так, до тексу можуть ще щось додати або ж навпаки. Пристайко зазначив, що текст передали саме для цього.

      У що він перетвориться – чи він залишиться без змін, чи щось буде додано – це має вирішити тристороння контактна група,
      – сказав він.

      Водночас дата наступної зустрічі контактної групи нараз невідома.

      "Коли домовляться. Але, може, і відеоконференція буде, а не зустріч", – додав Пристайко.

      Зазначимо, Вадим Пристайко уже дав згоду на формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Зробив він це 2 вересня – на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі. 

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      війна на донбасі
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Мінськ Війна на Донбасі Україна – Росія Вадим Пристайко Мінські домовленості
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