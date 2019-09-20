Чому формулу Штайнмаєра не підписали у Мінську і що буде далі

Тристороння контактна група у Мінську письмово не узгодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу через технічне непорозуміння.

Таким чином вказівку "нормандської четвірки» у середу, 18 вересня, ТКГ дійсно не виконала, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді".

Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

"Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій тристоронній контактній групі. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", – пояснив міністр.

Так, до тексу можуть ще щось додати або ж навпаки. Пристайко зазначив, що текст передали саме для цього.

У що він перетвориться – чи він залишиться без змін, чи щось буде додано – це має вирішити тристороння контактна група,

– сказав він.

Водночас дата наступної зустрічі контактної групи нараз невідома.

"Коли домовляться. Але, може, і відеоконференція буде, а не зустріч", – додав Пристайко.

Зазначимо, Вадим Пристайко уже дав згоду на формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Зробив він це 2 вересня – на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі.

Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.



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