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      Почему формулу Штайнмайера не подписали в Минске и что будет дальше

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      Пристайко пояснил, почему в Минске письменно не согласовали "формулу Штайнмайера"
      Пристайко пояснил, почему в Минске письменно не согласовали "формулу Штайнмайера" / LIGA.net

      Трехсторонняя контактная группа в Минске письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса из-за технического недоразумения.

      Таким образом указание "нормандской четверки" в среду, 18 сентября, ТКГ действительно не исполнила, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

      Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему про нее вспомнили

      "Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", – пояснил министр.

      Так, к тексу могут еще что-то добавить или же наоборот убрать. Пристайко отметил, что текст передали именно для этого.

      Во что он преобразуется – останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить Трехсторонняя контактная группа,
      – сказал он.

      Однако дата следующей встречи контактной группы пока неизвестна.

      "Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча", – добавил Пристайко.

      Отметим, Вадим Пристайко уже дал согласие на формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. Сделал он это 2 сентября – на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.

      Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

      війна на донбасі
      Путин несмотря на переговоры и дальше будет продолжать войну / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Вадим Пристайко Украина – Россия Новости России Новости Украины Война на Донбассе Минские договоренности Новости политики Минск
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