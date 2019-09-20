Почему формулу Штайнмайера не подписали в Минске и что будет дальше
Трехсторонняя контактная группа в Минске письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса из-за технического недоразумения.
Таким образом указание "нормандской четверки" в среду, 18 сентября, ТКГ действительно не исполнила, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".
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"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", – пояснил министр.
Так, к тексу могут еще что-то добавить или же наоборот убрать. Пристайко отметил, что текст передали именно для этого.
Во что он преобразуется – останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить Трехсторонняя контактная группа,
– сказал он.
Однако дата следующей встречи контактной группы пока неизвестна.
"Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча", – добавил Пристайко.
Отметим, Вадим Пристайко уже дал согласие на формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. Сделал он это 2 сентября – на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.
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