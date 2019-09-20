Почему формулу Штайнмайера не подписали в Минске и что будет дальше

Трехсторонняя контактная группа в Минске письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса из-за технического недоразумения.

Таким образом указание "нормандской четверки" в среду, 18 сентября, ТКГ действительно не исполнила, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

Важно: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему про нее вспомнили

"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", – пояснил министр.

Так, к тексу могут еще что-то добавить или же наоборот убрать. Пристайко отметил, что текст передали именно для этого.

Во что он преобразуется – останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить Трехсторонняя контактная группа,

– сказал он.

Однако дата следующей встречи контактной группы пока неизвестна.

"Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча", – добавил Пристайко.

Отметим, Вадим Пристайко уже дал согласие на формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. Сделал он это 2 сентября – на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.



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