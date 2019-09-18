Пристайко: Украина согласилась на формулу Штайнмайера – что это означает

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Согласие на применение формулы Штайнмайера во время встречи дипломатических советников лидеров стран нормандского формата 2 сентября, об этом он сказал на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел.

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Пристайко подчеркнул, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) полностью вступает в силу только после решения ОБСЕ. Так, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ должно признать, что местные выборы там прошли в соответствии с высокими стандартами.

Это – то, что записано в решение. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ,

– пояснил он.

Министр отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия – в частности, гарантии безопасности. По его словам, именно на этом настаивал президент Зеленский.

13 сентября Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы. Подробнее – в материале 24 канала.

Кроме того, советники глав государств "нормандской четверки" договорились о решении вопроса с разведением сил на Донбассе на трех участках, которые согласовали ранее.

"Я знаю, что наши российские партнеры, партнеры по переговорам я имею в виду, выдвинули третье предложение, что должен быть согласованный документ, который подпишут лидеры. Это звучит логично, но даже этот пункт мы, четыре советника, включая российского представителя, не обсуждали", – добавил глава МИД.

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Корокто о формуле Штайнмайера

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил такую модель:

Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

проходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.



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