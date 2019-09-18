Пристайко: Україна погодилась на формулу Штайнмайєра – що це означає

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко уже дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Згоду на застосування формули Штайнмайєра під час зустрічі дипломатичних радників лідерів країн нормандського формату 2 вересня, про це він сказав а спільному засіданні парламентських комітетів з євроінтеграції та закордонних справ.

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Пристайко наголосив, що закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) повністю вступає в силу тільки після рішення ОБСЄ. Так, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ має визнати, що місцеві вибори там пройшли відповідно до високих стандартів.

Це – те, що записане в рішення. Більше там нічого немає. Треба щоби всі партії, представлені за цим столом, всі медіа, представлені тут, мали доступ до виборів, і так далі. Тільки тоді вибори можуть бути визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ,

– пояснив він.

Міністр зазначив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови – зокрема. гарантії безпеки. За його словами, саме на цьому наголошував президент Зеленський.

13 вересня Зеленський назвав умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

Окрім того, радники глав держав "нормандської четвірки" домовилися про вирішення питання з розведенням сил на Донбасі на трьох ділянках, які узгодили раніше.

"Я знаю, що наші російські партнери, партнери по переговорах я маю на увазі, висунули третє речення, що повинен бути узгоджений документ, який підпишуть лідери. Це звучить логічно, але навіть цей пункт ми, чотири радника, включаючи російського представника, не обговорювали", – додав очільник МЗС.

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Корокто про формулу Штайнмаєра

Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:

Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.



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