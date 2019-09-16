Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку

Росія для зустрічі в нормандському форматі висунула новий ультиматум. Україна повинна погодитися на реалізацію формули Штайнмаєра. Що конкретно хоче Кремль і як в цій ситуації діяти Україні, – в матеріалі 24 каналу.

Формула Штайнмаєра дорівнює формулі Путіна

В кінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Головна умова німецького плану: Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська, відбуваються місцеві вибори. Після чого Україна надає Донбасу так званий особливий статус. Хоча мінськими угодами передбачено спочатку припинення вогню, роззброєння терористичних угрупувань, контроль над українсько-російською ділянкою кордону.

Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

На переконання експертів, ця формула повністю в інтересах Росії. І Путін регулярно апелює до цієї формули. За словами дипломата, експерта "Майдану Закордонних Справ" Олександра Хари, диявол криється в деталях. Фахівець зазначає: треба виходити з того, що конфлікт між Україною і Росією йде не тільки в ОРДЛО і Азовському морі. Є ще Крим.

Крім окупації Донбасу, Росія продовжує агресію проти України в гуманітарній, інформаційній, енергетичній, економічній сферах. Ніяка формула Штайнмаєра і переговори в нормандському форматі або Мінську ці проблеми не вирішить. Це ігрища, які ні до чого не ведуть,

– переконаний Олександр Хара.



Путін зацікавлений у формулі Штайнмаєра, щоб отримати контроль над Україною/ Колаж 24 каналу

Дипломат зазначає: в мінських угодах чітко прописані умови проведення виборів в ОРДЛО – тільки згідно з українським законодавством. А наразі немає можливостей провести вибори на окупованих Росією територіях, де відсутнє верховенство права, вільні ЗМІ, доступ усіх політичних гравців до участі. Немає правоохоронної системи, яка б могла виявляти порушення. За його словами, колись ці вибори будуть. Але сумнівно, що в найближчі кілька років – лише тоді, коли з ОРДЛО підуть росіяни.

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Ексрадник Путіна Андрій Ілларінов в інтерв’ю виданню Апостроф наголосив: якщо Україна погодиться на формулу Штайнмаєра, то отримає бомбу швидкої дії. Запуск цього механізму означає реалізацію перших і других мінських угод, в результаті чого два квазідержавних утворення опиняться включеними в державне тіло України на умовах Кремля.

В України сильна позиція і погоджуватися на формулу Штайнмаєра не треба

Олександр Хара зазначає: жодних додаткових вимог з боку Росії для зустрічі в нормандському форматі не повинно бути. Меркель, Макрону, Зеленському і Путіну потрібно зустрітися і проаналізувати, хто і що не зробив, і шукати вихід. Дипломат підкреслює: Україна зробила крок назустріч Росії і погодилися на обмін російських терористів, зокрема Володимира Цемаха, на руках якого кров майже 300 пасажирів збитого Росією боїнгу-777.

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Україна, зауважує він, готова розмовляти і по пунктах прописувати кроки для врегулювання ситуації. Але Росія – агресор. Треба нагадати, що Росія, згідно з рішенням Трибуналу ООН з морського права, повинна повернути захоплені в Азовському морі кораблі. І вимагати від Заходу певних кроків – санкційних і політичних.

Якщо ми погоджуємося на формулу Штайнмаєра, то потім з’ясується, що є ще якась формула. І Україну заганятимуть у стійло. І якщо зустріч "нормандської четвірки" зірветься – то не Україна висувала неприйнятні вимоги, а Росія. І в даній ситуації ми точно не в програші,

– вважає Олександр Хара.



Україна може вимагати від Макрона і Меркель посилення санкцій проти Росії /Фото Getty

На думку керівника Центру політичного аналізу "Пента" Володимира Фесенка, в найближчий місяць президента Зеленського чекають випробування, зокрема, на запланованій зустрічі у нормандському форматі у зв’язку із формулою Штайнмаєра.

Для Зеленського виклик – не погоджуватися на проведення виборів на неконтрольованих територіях силами бойовиків. Це буде фікція і наш величезний програш. Також не можна погоджуватися на особливий статус так званих "ДНР" і "ЛНР",

– наголошує Володимир Фесенко.

Для Путіна переговори – продовження війни

Фахівці наголошують: за п’ять років антиросійських санкцій, ізоляції РФ, інтереси Кремля щодо України не змінилися. І ресурсів у Росії достатньо. Як зауважує Олександр Хара, не зрозуміло, чому всі вирішили, що згода Путіна на обмін полонених – сигнал, що він хоче миру. Путін продовжуватиме війну, обираючи різні механізми.

Маневри в нормандському форматі для України – спроба відновити мир. А для Росії – продовження війни. І переговори не повинні бути нашим фетишем. Україні потрібен результат. А від чергової зустрічі "нормандської четвірки" його точно не буде,

– переконаний Хара.



Путін попри переговори і далі продовжуватиме війну / Інфографіка 24 каналу

Експерт підкреслює: для росіян зустріч – постійне підвищення ставок. Напередодні зустрічі нормандського формату Росія збільшує кількість обстрілів на Донбасі. Тому, на його думку, ідеалізм Зеленського наштовхнеться на російську стіну. Добрими намірами війну не завершити. Є інші шляхи припинення війни. Це відбудеться тоді, коли Росія зрозуміє, що за допомогою збройної агресії не зможе досягнути своїх цілей.

В переговорному процесі важливо не поступитися національними інтересами України. Компроміс потрібно шукати. Але, в першу чергу, Росія має вивести свій військовий контингент з окупованих територій. І лише тоді можна говорити про подальші кроки щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.