Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова

Після проведення Росією незаконних місцевих виборів у Криму Україна знову закликала світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ. Що відбулося в Криму і як далі розвиватиметься ситуація навколо півострова – в матеріалі 24 каналу.

"Місцеві вибори" бойкотувало більшість населення

За повідомленням голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, проведені 8 вересня російською окупаційною владою в Криму незаконні "місцеві вибори" бойкотували більш ніж 70% виборців. У тому числі ті, хто п'ять років тому розмахував російським триколором.

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В МЗС України заявили, що так звані "місцеві вибори" грубо порушують Конституцію та законодавство України, а також основоположні норми і принципи міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Женевської конвенції.

"Нові порушення міжнародного права з боку РФ свідчать про необхідність не лише продовження, але й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі, у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних з окупацією Криму", – мовиться у повідомленні МЗС.



Незаконні вибори в Криму проігнорували близько 70% жителів / Фото з соцмереж

Крім того, на засіданні комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації розглядатимуть проєкт доповіді щодо ситуації з кримськими татарами. Україна очікує, що Асамблея не лише підтвердить, але й посилить позицію Ради Європи, закликавши Російську Федерацію припинити тимчасову окупацію Криму. Верховна Рада підтримала постанову про визнання незаконними так звані "вибори" в Криму.

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За повідомленням Рефата Чубарова, в російському ув’язненні перебуває близько 86 кримських татар. За його словами, при обговоренні визволення українських політв'язнів Росія різко відсікає все, що пов'язано з Кримом.

Як зазначає представник Kyivstratpro Тарас Семенюк, проведення місцевих "виборів" показують, що Путін ігнорує всі міжнародні вимоги по Криму.

У Путіна власне бачення світопорядку. І це триватиме далі. Путін мілітаризовуватиме Крим і не піде на поступки,

– зауважує Тарас Семенюк.

На зустрічі в нормандському форматі Крим не обговорюватимуть

Генасамблея ООН ухвалила кілька резолюцій про те, що Крим окупований Росією, а на самому півострові систематично грубо порушуються права людини. З іншого боку, ПАРЄ відновила повноваження російської делегації, яких її позбавили через анексію Криму. І це тривожний сигнал для України.



Меркель і Макрон не говоритимуть про Крим на нормандській зустрічі / Фото Getty

Водночас експерти відзначають: обмін полоненими, який відбувся 7 вересня, – перший крок до врегулювання насамперед збройного конфлікту на Донбасі. Експерт "Майдану Закордонних Справ" Олег Белоколос зауважує: Україна і президент Зеленський дають сигнал Росії. Зокрема, якщо Росія хоче провести ширші консультації, то треба зробити те, що на міжнародному лексиконі називається "заходи з відновлення довіри".

Треба подивитися, який зараз тон обере Росія в переговорному процесі. Готовність Кремля здійснити кроки для відновлення довіри – це визначити тих, хто незаконно утримується на території Росії, стале припинення збройних провокацій на лінії зіткнення. У такому випадку можна говорити про наступні кроки,

– вважає Олег Белоколос.

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Тарас Семенюк наголошує: зараз іде нарощування динаміки щодо врегулювання на Донбасі. Обмін полоненими – обопільна згода не лише України і Росії, а й ЄС і США. І до цього прикута увага світової спільноти. Тому на зустрічі лідерів "нормандської четвірки", яка планується наприкінці вересня, питання Криму актуалізовувати не стануть. Попри проведення незаконних виборів на півострові.

На нормандській зустрічі навряд чи говоритимуть про Крим. Всіх зараз хвилює Донбас. Крим і Донбас давно розділили. Захід робитиме класичні заяви, що не визнає місцевих виборів у Криму, оскільки це територія України. Але до конкретних кроків це не призведе,

– переконаний Тарас Семенюк.

Крим не визнають російським, санкції не скасують

За словами Тараса Семенюка, якщо ми досягнемо успіху по Донбасу, тоді треба переходити до Криму. Це інший масштаб проблеми. Але світ Крим російським не визнає.

Світ і Захід зокрема не визнають анексію Криму. Це буде здача інтересів міжнародного права, яке порушив Путін. Поступок по Криму не буде. Проблема Криму дозволяє Заходу тиснути на Путіна в будь-який момент,

– підкреслив Семенюк.



Для Заходу Крим – важіль постійного тиску на Путіна / Фото Getty

На жаль, Захід на переговорних майданчиках виніс проблему Криму за дужки. І навіть пішов на певні поступки Росії – повернувши її в ПАРЄ і закривши очі на те, що Кремль обміняв українських моряків, захоплених у Керченській протоці, яка де-юре – територія України. Згідно з рішенням Гаазького трибуналу Росія повинна була просто відпустити моряків і повернути наші судна. Україна повинна постійно не лише нагадувати світу про анексію Криму і утиски наших громадян на півострові, а вимагати посилення економічних санкцій проти Росії.