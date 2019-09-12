Оккупационные выборы в Крыму: каковы перспективы возвращения полуострова

После проведения Россией незаконных местных выборов в Крыму Украина вновь призвала мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на РФ. Что произошло в Крыму и как дальше будет развиваться ситуация вокруг полуострова – в материале 24 канала.

"Местные выборы" бойкотировало большинство населения

По сообщению председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, проведенные 8 сентября российской оккупационной властью в Крыму незаконные "местные выборы" бойкотировали более чем 70% избирателей. В том числе те, кто пять лет назад размахивал российским триколором.

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В МИД Украины заявили, что так называемые "местные выборы" грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины, а также основополагающие нормы и принципы международного права, в том числе Устава ООН, Женевской конвенции.

"Новые нарушения международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе, в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма", – говорится в сообщении МИД.



Незаконные выборы в Крыму проигнорировали около 70% жителей / Фото из соцсетей

Кроме того, на заседании комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации будут рассматривать проект доклада по ситуации с крымскими татарами. Украина ожидает, что Ассамблея не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы, призвав Российскую Федерацию прекратить временную оккупацию Крыма. Верховная Рада поддержала постановление о признании незаконными так называемые "выборы" в Крыму.

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По сообщению Рефата Чубарова, в российском заключении находится около 86 крымских татар. По его словам, при обсуждении освобождения украинских политзаключенных Россия резко отсекает все, что связано с Крымом.

Как отмечает представитель Kyivstratpro Тарас Семенюк, проведение местных "выборов" показывает, что Путин игнорирует все международные требования по Крыму.

У Путина собственное видение миропорядка. И это будет продолжаться дальше. Путин будет милитаризировать Крым и не пойдет на уступки,

– замечает Тарас Семенюк.

На встрече в нормандском формате Крым не будут обсуждать

Генассамблея ООН приняла несколько резолюций о том, что Крым оккупирован Россией, а на самом полуострове систематически грубо нарушаются права человека. С другой стороны, ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, которых ее лишили за аннексию Крыма. И это тревожный сигнал для Украины.



Меркель и Макрон не будут говорить о Крыме на нормандской встрече / Фото Getty

В то же время эксперты отмечают: обмен пленными, который состоялся 7 сентября, – первый шаг к урегулированию прежде всего вооруженного конфликта на Донбассе. Эксперт "Майдана Иностранных Дел" Олег Белоколос замечает: Украина и президент Зеленский дают сигнал России. В частности, если Россия хочет провести более широкие консультации, то надо сделать то, что на международном лексиконе называется "меры по восстановлению доверия".

Надо посмотреть, какой сейчас тон выберет Россия в переговорном процессе. Готовность Кремля предпринять шаги для восстановления доверия – это определить тех, кто незаконно удерживается на территории России, постоянное прекращение вооруженных провокаций на линии соприкосновения. В таком случае можно говорить о следующих шагах,

– считает Олег Белоколос.

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Тарас Семенюк отмечает: сейчас идет наращивание динамики по урегулированию на Донбассе. Обмен пленными – обоюдное согласие не только Украины и России, но и ЕС и США. И к этому приковано внимание мирового сообщества. Поэтому на встрече лидеров "нормандской четверки", которая планируется в конце сентября, вопросы Крыма актуализировать не станут. Несмотря на проведение незаконных выборов на полуострове.

На нормандской встрече вряд ли будут говорить о Крыме. Всех сейчас волнует Донбасс. Крым и Донбасс давно разделили. Запад будет делать классические заявления, что не признает местных выборов в Крыму, поскольку это территория Украины. Но к конкретным шагам это не приведет,

– убежден Тарас Семенюк.

Крым не признают российским, санкции не отменят

По словам Тараса Семенюка, если мы достигнем успеха по Донбассу, тогда надо переходить к Крыму. Это другой масштаб проблемы. Но мир Крым российским не признает.

Мир и Запад в частности не признают аннексию Крыма. Это будет сдача интересов международного права, которое нарушил Путин. Уступок по Крыму не будет. Проблема Крыма позволяет Западу давить на Путина в любой момент,

– подчеркнул Семенюк.



Для Запада Крым – рычаг постоянного давления на Путина / Фото Getty

К сожалению, Запад на переговорных площадках вынес проблему Крыма за скобки. И даже пошел на определенные уступки России – вернув ее в ПАСЕ и закрыв глаза на то, что Кремль обменял украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, который де-юре – территория Украины. Согласно решению Гаагского трибунала Россия должна была просто отпустить моряков и вернуть наши суда. Украина должна постоянно не только напоминать миру об аннексии Крыма и притеснении наших граждан на полуострове, а требовать ужесточения экономических санкций против России.