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      Оккупанты проводят очередные выборы в аннексированном Крыму: что известно

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      Российские выборы в оккупированном Крыму
      Российские выборы в оккупированном Крыму / kafanews.com

      В России 8 сентября проходят местные выборы. Оккупационная администрация Крыма проводит голосование на российских выборах в "парламент" Севастополя и местные органы власти. На аннексированном полуострове открыли 180 участков и подготовили 637 000 бюллетеней. Прокуратура Крыма призывает жителей не идти на выборы, а в Евросоюзе уверяют – голосования не признают, как и все предыдущие выборы в Крыму.

      Так, крымчан призывают отдать свой голос за одну из шести партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Об этом информируют "Крым. Реалии".

       К теме: В России стартовали скандальные выборы: детали

      Европейский союз не признает этих выборов, об этом подчеркивают в представительстве ЕС в Украине.

      Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведения местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинским,
      – объясняют в пресс служба представительства.

      В свою очередь, прокуратура Крыма призывает жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных выборах.

      "Так называемые выборы депутатов крымского парламента и местных советов, которые РФ проводит сегодня, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова не признаются законными в Украине, ЕС, США и ряде других стран мира. Прокуратура призывает не участвовать в них, а также сообщать в правоохранительные органы автономии обо всех известных фактах организации и проведения этих выборов в Крыму", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

      Что известно об аннексии Крыма?
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

      В марте прошел 5 год с момента оккупации Россией Крымского полуострова. За 5 лет аннексии оккупанты переселили в Крым 70 тысяч россиян. В то же время, на полуострове происходит вытеснение местных жителей с ключевых должностей и их замена на выходцев из России. В целом, на аннексированном полуострове РФ пытается отправить местных жителей подальше из Крыма, заменив их своими гражданами.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
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