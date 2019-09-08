В России стартовали скандальные выборы: детали

У россиян стартовал скандальный Единый день голосования, они будут выбирать депутатов в местные парламенты. В 16 областях и республиках выбирают главу региона, а еще в четырех – довыборы в Государственную Думу.

Однако выбор у них небольшой, ведь оппозиционных кандидатов в списки не включили. Поэтому москвичам придется выбирать среди провластных представителей, сообщает Русская служба BBC.

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В Москве также начали электронное голосование с помощью мобильных телефонов. И уже отчитываются о якобы фантастической явке – за первые 45 минут свои электронные голоса отдали аж 15 процентов избирателей.

Голосование продлится до 20:00. Оно проходит по мажоритарной системе. На 45 мест в столичном парламенте претендуют 225 кандидатов. Их выбирают 7,2 млн избирателей.

Выборам предшествовали массовые протесты в российской столице. Люди требовали, чтобы в списки включили оппозиционных кандидатов. Самих же оппозиционеров, в частности Алексея Навального и Любовь Соболь неоднократно арестовывали. Как и тысячи других россиян, во время протестов – применяя спецназовцев и росгвардию.

Что известно о массовых протестах в России?

Люди поддерживали кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляли, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.