11:43
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Как встречали освобожденных людей в Украине и в России: видеосравнение

      397 Читати новину українською
      Встреча освобожденных пленных в России и Украине
      Встреча освобожденных пленных в России и Украине / Кадр из видео

      Встречи освобожденных после обмена пленными людей в Украине и в России разительно отличались. Журналисты создаливидеосравнение двух событий, которое вышло очень показательным.

      На кадрах встречи освобожденных из плена украинцев видно, как трогательно и эмоционально бывших пленников Кремля приветствовали в аэропорту в "Борисполе" друзья, родные, журналисты, президент и другие политики. В то же время переданных России лиц в московском аэропорту "Внуково" встретили, мягко говоря, скромно и сухо.

      Читайте также: Ступили на грешную землю и сразу начали исчезать: Цимбалюк о выданных России

      Соответствующее видео в фейсбуке опубликовало издание "Радио Свобода". Эти кадры прокомментировала депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, которая ранее занималась вопросом освобождения пленных.

      Половину этих россиян я видела в следственных изоляторах Мариуполя, Харькова, других городов. Все они плакали, что к ним годами не приходил даже российский консул,
      – написала народный депутат.

      Смотрите видео встречи освобожденных людей в Украине и в России:

      Добавим, что выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в том числе известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. А президент страны Владимир Путин тем временем любовался гимнастками на стадионе "Лужники".

      Что известно об обмене пленными?
      7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемых лиц в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных граждан и 24 захваченных в плен украинских моряка.

      blog_ava
      Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
      сегодня
      4689
      Теги: Новости России Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Ирина Геращенко Украинские моряки в плену
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      сегодня , 08:40 Дніпро вже не реве, він стогне, або Екологічні загрози для майбутнього України
      Все про екологію 1062
      Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      сегодня , 08:39 Обмен пленными состоялся: все, что об этом известно
      15694
      Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      7 сентября , 22:12 Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      Євгенія Мазур 1454
      На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      7 сентября , 22:00 На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      Анастасія Григорова 1291
      Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      7 сентября , 21:06 Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      1790
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук