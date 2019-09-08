Как встречали освобожденных людей в Украине и в России: видеосравнение

Встречи освобожденных после обмена пленными людей в Украине и в России разительно отличались. Журналисты создаливидеосравнение двух событий, которое вышло очень показательным.

На кадрах встречи освобожденных из плена украинцев видно, как трогательно и эмоционально бывших пленников Кремля приветствовали в аэропорту в "Борисполе" друзья, родные, журналисты, президент и другие политики. В то же время переданных России лиц в московском аэропорту "Внуково" встретили, мягко говоря, скромно и сухо.

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Соответствующее видео в фейсбуке опубликовало издание "Радио Свобода". Эти кадры прокомментировала депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, которая ранее занималась вопросом освобождения пленных.

Половину этих россиян я видела в следственных изоляторах Мариуполя, Харькова, других городов. Все они плакали, что к ним годами не приходил даже российский консул,

– написала народный депутат.

Смотрите видео встречи освобожденных людей в Украине и в России:

Добавим, что выданных России лиц встретили только несколько пропагандистов, в том числе известные Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. А президент страны Владимир Путин тем временем любовался гимнастками на стадионе "Лужники".

Что известно об обмене пленными?

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемых лиц в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных граждан и 24 захваченных в плен украинских моряка.