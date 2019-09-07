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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

      1199 Читати новину українською
      Олег Сенцов обнимается с дочерью Алиной
      Олег Сенцов обнимается с дочерью Алиной / Кадр из видео

      Освобожденные из плена украинцы вернулись домой самолетом 7 сентября. В аэропорту "Борисполь" их встретили Президент Украины Владимир Зеленский, другие политики, а также родные и близкие.

      Встреча освобожденных украинцев была очень трогательной, эмоциональной и щемящей. Их встретили с улыбками, слезами радости и горячими объятиями.

      Смотрите видео волнительной встречи пленных и Зеленского

      Смотрите фото встречи освобожденных из плена украинцев (фото 24 канала):

      звільнені з полону українці список політв'язні

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      Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Украинские моряки в плену Павел Грыб Владимир Зеленский Роман Сущенко
      Источник: 24 канал
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