Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото
Освобожденные из плена украинцы вернулись домой самолетом 7 сентября. В аэропорту "Борисполь" их встретили Президент Украины Владимир Зеленский, другие политики, а также родные и близкие.
Встреча освобожденных украинцев была очень трогательной, эмоциональной и щемящей. Их встретили с улыбками, слезами радости и горячими объятиями.
Смотрите видео волнительной встречи пленных и Зеленского
Смотрите фото встречи освобожденных из плена украинцев (фото 24 канала):
Источник: 24 канал
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