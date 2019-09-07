Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

Олег Сенцов обнимается с дочерью Алиной / Кадр из видео

Освобожденные из плена украинцы вернулись домой самолетом 7 сентября. В аэропорту "Борисполь" их встретили Президент Украины Владимир Зеленский, другие политики, а также родные и близкие.