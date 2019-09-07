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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Спасибо, господин Президент, – волнительная встреча пленных и Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский встретил пленных моряков и узников Кремля в аэропорту "Борисполь". Они поблагодарили главу государства за поддержку и усилия для их возврата.

      В начале из самолета вышли заместитель главы Администрации Президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Андрей Ермак.

       Важно: Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: онлайн-трансляция

      После этого начали выходить 24 моряка, которых Россия в ноябре 2018 года незаконно захватила возле Керченского пролива. Все они озвучили президенту свои звания.

      Первыми к президенту вышли моряки Денис Гриценко, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Ейдер, который во время захвата в плен получил ранения, и другие.

      Мы в вас верим, в то, что делаете вы и ваша команда. Спасибо,
      – сказал Андрей Артеменко.

      Пленные благодарили Зеленского за поддержку их семей и усилия, которые были сделаны для их возвращения на родину.

      Сам глава государства отдал одному из моряков желтый браслет, который он носил постоянно до возвращения ребят домой.

       

       

      Щемящей была встреча крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, у которого в плену сильно ухудшилось здоровье. Человек сошел с борта самолета на костылях.


      Эдем Бекиров / фото 24 канала, Ростислав Лабенский

      Последними на украинскую землю ступил режиссер Олег Сенцов и крымский активист Владимир Балух.

      В общем в Украину вернулись 35 наших граждан – 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров и Сизонович Алексей.

       

      Как пленные вернулись в Украину?
      Утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово" выехали три автобуса, в которых были военнопленные моряки и другие незаконно осужденные в России украинцы. Их в аэропорт "Внуково" сопровождал длинный полицейский кортеж.

      Около 13 часов самолет с государственной символикой Украины вылетел из "Внуково" и около 14 приземлился в "Борисполе". На его борту находятся 35 пленных украинцев, вернувшихся на родину.

      Всех их обменяли на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных человек. Среди них – руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и фигурант дела МН17 Владимир Цемах.

      моряки повернулися в Україну з російського полону
      Моряки вернулись в Украину из российского плена / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Олег Сенцов Украинские моряки в плену Новости политики Владимир Зеленский
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