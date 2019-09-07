Дякуємо пане Президенте, – відео щемливої зустрічі полонених і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зустрів полонених моряків та в'язнів Кремля в аеропорту "Бориспіль". Вони подякували главі держави за підтримку та зусилля для їх повернення.

На початку з літака вийшли заступник голови Адміністрації Президента Кирило Тимошенко та помічник президента Андрій Єрмак.

Важливо: Полонені моряки і в'язні Кремля повернулися в Україну: онлайн-трансляція

Після цього почали виходити 24 моряки, яких Росія в листопаді 2018 року незаконно захопила біля Керченської протоки. Усі вони озвучили президенту свої звання.

Першими до президента вийшли моряки Денис Гриценко, Роман Мокряк, Юрій Без'язичний, Андрій Ейдер, який під час захоплення у полон отримав поранення, та інші.

Ми у вас віримо, у те, що робите ви і ваша команда. Дякуємо,

– сказав Андрій Артеменко.

Полонені дякували Зеленському за підтримку їхніх сімей та зусилля, які були зробелні для їх повернення на батьківщину.

Сам глава держави віддав одному з моряків жовтий браслет, який він носив постійно до повернення хлопців додому.

Щемливою була зустріч кримськотатарського активіста Едема Бекірова, у якого в полоні сильно погіршилося здоров'я. Чоловік зійшов з борту літака на милицях.



Едем Бекіров / фото 24 каналу, Ростислав Лабенський

Останніми на українську землю ступив режисер Олег Сенцов та кримський активіст Володимир Балух.

Загалом в Україну повертаються 35 наших громадян – 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров та Олексій Сизонович.



Полонені повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу Полонені повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'янені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.



Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.



Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.



Моряки повернулися в Україну з російського полону / інфографіка 24 каналу