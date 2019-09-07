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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Полонені моряки і в'язні Кремля повертаються в Україну: онлайн-трансляція

      13240 Читать новость на русском
      Обмін полоненими сьогодні 7 вересня 2019 – онлайн трансляція
      Бранці Кремля повертаються в Україну / Колаж 24 каналу

      Між Україною та Росією розпочався процес обміну полоненими. До російського аеропорту "Внуково" прибув президентський спецборт, який забере 24 військовполонених моряків та інших бранців Кремля.

      Літак з українцями найближчим часом вилетить з російського аеропорту "Внуково" і приземлиться в "Борисполі".

      Важливо: Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки

      Найімовірніше, до України з російського полону повернулися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов та Олексій Сизонович.

      Напередодні адвокат військовополонених моряків Микола Полозов підтвердив, що українці повертаються додому.

      Повернення україсньких полонених: онлайн-трансляція

       

      Найосновніше: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      До "Борисполя" вже приїхали рідні полонених українців. Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, близькі захоплених на Азові моряків, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка. 

      До слова, у Росію також повертаються низка пропагандистів та громадян РФ. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.


      Вишинський на фоні російського літака у "Борисполі"

      Усі утримувані, яких Україна повертає Росії, приземляться в московському аеропорту "Внуково".

      Повернення росіян у московський аеропорт "Внуково": онлайн-трансляція

      Військовополонені українські моряки
      Військовополонені українські моряки / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Обмін полоненими: російський літак вилетів із "Борисполя" – відео
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Обмін полоненими Новини Росії Новини Борисполя
      Джерело: 24 канал
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