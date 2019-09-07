Полонені моряки і в'язні Кремля повертаються в Україну: онлайн-трансляція

Між Україною та Росією розпочався процес обміну полоненими. До російського аеропорту "Внуково" прибув президентський спецборт, який забере 24 військовполонених моряків та інших бранців Кремля.

Літак з українцями найближчим часом вилетить з російського аеропорту "Внуково" і приземлиться в "Борисполі".

Важливо: Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки

Найімовірніше, до України з російського полону повернулися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців – Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов та Олексій Сизонович.

Напередодні адвокат військовополонених моряків Микола Полозов підтвердив, що українці повертаються додому.

Повернення україсньких полонених: онлайн-трансляція

Найосновніше: Повернення полонених українців: що наразі відомо

До "Борисполя" вже приїхали рідні полонених українців. Серед є дочка і сестра Олега Сенцова, близькі захоплених на Азові моряків, Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Павла Гриба, Євгена Панова, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка.

До слова, у Росію також повертаються низка пропагандистів та громадян РФ. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах.



Вишинський на фоні російського літака у "Борисполі"

Усі утримувані, яких Україна повертає Росії, приземляться в московському аеропорту "Внуково".

Повернення росіян у московський аеропорт "Внуково": онлайн-трансляція



Військовополонені українські моряки / інфографіка 24 каналу