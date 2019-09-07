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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Обмін полоненими: хто повернеться в Росію – списки

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      Обмін полоненими – списки 7 вересня 2019: обмін Україна – Росія
      Списки полонених, якими обмінялись Україна та Росія / Цензор.нет

      Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Додому мають повернутися 24 українські моряки та в’язні Кремля. Для обміну військовополонених Україна передає в РФ 35 осіб, в тому числі 12 громадян Російської федерації та одного громадянина з подвійним громадянством

      Водночас до Росії прибули (кількість) ув’язнених в Україні. Серед них і Володимир Цемах – фігурант у справі збиття МН17.

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

       Кого Україна видала Росії: список

      За даними джерел Цензор.Нет, на обмін йдуть найвідоміші російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів.

      • Олексій Седико – російський військовослужбовець, командир роти 7-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон 11 липня 2016 року в бою з воїнами 54-ї механізованої бригади (під командуванням офіцера з позивним "Банзай") поблизу села Троїцьке.
      • Віктор Агєєв – російський військовослужбовець, спецназ ГРУ ГШ ЗС РФ, снайпер, за документами прикриття значився "добровольцем" 4-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ВС РФ, узятий в полон в бою воїнами 93-ї механізованої бригади у села Жолобок 24 червня 2017 року.
      • Денис Сидоров – російський найманець, узятий в полон 8 вересня 2016- го року.
      • Сергій Єгоров, російський найманець, узятий в полон в бою під Новомиколаєвкою 14 квітня 2017 року
      • Олександр Баранов – колишній український військовий з Криму, перейшов на службу до окупантів і отримав громадянство РФ, затриманий СБУ – виманили на український пропускний пункт, куди він приїхав заради отримання українських документів.
      • Максим Одинцов
      • Ігор Кімаковскій – російський найманець, в липні 2015 го помилився в дорозі і затриманий прикордонниками на українському блокпості з посвідченням снайпера "ДНР".
      • Олександр Валехідіс – затриманий СБУ за шпигунство у Львові.
      • Аркадій Жидкіх – росіянин, найманець бригади "Восток", в Україну приїхав, ховаючись від розшуку в РФ у кримінальних злочинів. Їхати на обмін не хотів, побоюючись ув'язнення в Росії.
      • Ольга Коваліс та Павло Черних– подружня пара росіян Коваліс-Черних затримані за шпигунство на півдні України.
      • Євген Мефедов – росіянин, який переїхав в Україну в 2013-му році і взяв участь в організації зіткнень в Одесі 2 травня 2014 року, що призвело до загибелі 52 осіб.
      • За повідомленням адвоката терористів Рибіна, Україна відмовилася видавати російського найманця Руслана Гаджиєва, танкіста батальйону "Август", взятого в полон бійцями 128-й гірсько-піхотної бригади 25 січня на висоті 307,5 ​​під Санжарівка.
      • Серед громадян України, яких обміняють – Володимир Цемах, учасник знищення "Боїнга" МН-17 17 липня 2014-го року, і нападу на бійців 30-ї механізованої бригади 6 серпня 2014-го року, в результаті чого загинуло 302 людини.
      • Кирило Вишинський – російський пропагандист, у нього подвійне громадянство РФ і України.
      • Олександр Саттаров – ексспівробітник "Беркута", учасник агресії РФ в Криму. Затримано СБУ в грудні 2017 го року в Дніпрі, після повернення в Україну.

      Також на обмін виставлений Станіслав Єжов – колишній перекладач Кабінету міністрів.

      Дивіться також: Росіян, яких обміняють на українців, привезли в "Бориспіль": фото, відео

      Як відбувається обмін полоненими? 

      Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

      Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключовим свідком у справді МН17. У цей день, 5 вересня, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін. 

      В Україні таку звістку сприйняли дуже неоднозначно. Так, 5 вересня на Майдані Незалежності відбувалась акція протесту через звільнення Цемаха. Акцію назвали "Червона лінія" – так організатори натякали на червоні лінії, які "перейшла влада, звільнивши Цемаха".

      Варто знати: Володимир Цемах: що відомо про нього та скандал за його участю

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      Теги: Українці в полоні РФ Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Заручники Українські моряки в полоні
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