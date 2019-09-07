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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Зеленський звернувся до українців після обміну: як все було

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      Зеленський звернувся до українців після обміну: як все було
      / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у київському аеропорту "Бориспіль" після обміну полоненими. Глава держави привітав Україну із поверненням героїв та розповів деталі переговорів із Росією.

      Українські полонені прилетіли в Україну – літак із бранцями Кремля приземлився у київському "Борисполі". Кожного з них зустрічів Володимир Зеленський.

      Як Україна та Росія домовлялись про обмін полоненими 

      Після того, як усі українці вийшла із літака, глава держави звернувся до українців. Він розповів, що ключова розмова із російським президентом Володимиром Путіним відбулась 7 серпня – тоді стартував перший етап процесу переговорів про повернення військових і припинення війни. 

      Тоді ж, за його словами, сторони домовились створити робочі групи – на активну роботу вони мали місяць. 

      Я гадаю, що перший етап виконано. Маю підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли. Зробили все, не змінюючи своїх домовленостій,
      – наголосив глава держави. 

      Він також зазначив, що спочатку йшлося про повернення лише 24 полонених моряків. 

      Володимир Зеленський подякував усім, хто працював над звліьненням полонених – команді, омбудсмену Людмилі Денісовій, Андрію Єрмаку, який керував робочою групою. 

      "Далі – припинення війни"

      Президент наголосив – "ми всі зробили перший крок".

      "Він був дуже складний. Я впевнений, ми знаємо, що далі робити. Далі будемо наближуватися до часу повернення усіх наших полонених. Будемо продовжувати у мінському процесі розведення військ двома етапами: "Золоте – Петрівське" на початок, а потім розведення по всій території", – зазначив Зеленський. 

      За його словами, далі – припинення вогню в повній мірі і припинення війни

      Ми повернемо не тільки людей, а й території,
      – сказав президент. 

      Усі звільнені українці поїдуть до лікарні "Феофанія". За усе, що пов'язаними із ліками, житлом та іншими грошовими питаннями, відповідатиме робоча група. 

      "Деякі люди цього не хотіли"

      Володимир Зеленський сказав: "Деякі люди не хотіли, щоб це відбулось". 

      "У нас сьогодні радісний день. Колись ми все це будемо з вами знати – з прізвищами і таке інше... Все було в секреті, тому що ми знали, що не всі хочуть повернення", – наголосив він.

      Звернення президента: дивіться відео

      Новина доповнюється... 

      blog_ava
      Обмін полоненими: російський літак вилетів із "Борисполя" – відео
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      Теги: Новини України Новини політики
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