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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Зворушлива зустріч звільнених з полону українців: емоційні фото

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      Олег Сенцов обіймається з донькою Аліною
      Олег Сенцов обіймається з донькою Аліною / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

      Звільнені з полону українці повернулись додому літаком 7 вересня. В аеропорту "Бориспіль" їх зустріли Президент України Володимир Зеленський, інші політики, журналісти, а також рідні та близькі.

      Зустріч звільнених українців була дуже зворушливою, емоційною та щемливою. Їх зустріли з усмішками, сльозами радості та палкими обіймами.

      Дивіться відео щемливої зустрічі полонених і Зеленського

      Дивіться фото зустрічі звільнених з полону українців (фото 24 каналу):

       

      звільнені з полону українці список політв'язні

      українські моряки полон список імен

      blog_ava
      Обмін полоненими: хто повернеться в Україну та Росію – списки
      сьогодні
      6048
      Теги: Новини України Олег Сенцов Обмін полоненими Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Володимир Зеленський Роман Сущенко Павло Гриб
      Джерело: 24 канал
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