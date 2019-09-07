Зворушлива зустріч звільнених з полону українців: емоційні фото
Звільнені з полону українці повернулись додому літаком 7 вересня. В аеропорту "Бориспіль" їх зустріли Президент України Володимир Зеленський, інші політики, журналісти, а також рідні та близькі.
Зустріч звільнених українців була дуже зворушливою, емоційною та щемливою. Їх зустріли з усмішками, сльозами радості та палкими обіймами.
Дивіться відео щемливої зустрічі полонених і Зеленського
Дивіться фото зустрічі звільнених з полону українців (фото 24 каналу):
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі