Зворушлива зустріч звільнених з полону українців: емоційні фото

Звільнені з полону українці повернулись додому літаком 7 вересня. В аеропорту "Бориспіль" їх зустріли Президент України Володимир Зеленський, інші політики, журналісти, а також рідні та близькі.

Зустріч звільнених українців була дуже зворушливою, емоційною та щемливою. Їх зустріли з усмішками, сльозами радості та палкими обіймами. Дивіться відео щемливої зустрічі полонених і Зеленського Дивіться фото зустрічі звільнених з полону українців (фото 24 каналу):