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      Обмін полоненими: в'язні Кремля повернулися до України

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      Обмін полоненими між Росією і Україною - останні новини 7 вересня 2019
      Полонені українці прилетіли у Київ / 24 канал

      Українські полонені Росією моряки та в'язні Кремля повернулися – літак приземлився в аеропорту "Бориспіль". Серед них – Олег Сенцов, Роман Сущенко, Євген Панов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб, Олексій Сізоновіч, Володимир Балух, Артур Панов, Едем Бекіров.

      Українців, які повернулися у межах масштабного обміну з Росією, зустрічали рідні, журналісти та високопосадовці, серед них – глава держави Володимир Зеленський, очільник Офісу Президента Андрій Богдан, глава МВС Аресен Аваков, очільник СБУ Іван Баканов.

      Важливо: Полонені моряки і в'язні Кремля повертаються в Україну: онлайн-трансляція


      Володимир Зеленський йде до літака з полоненими/ Фото Ростислав Лабенський (24 канал)


      Літак з полоненими українцями у "Борисполі"/ Фото Ростислав Лабенський (24 канал)

      Про реальність обміну заговорили тоді, коли бранців Кремля Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві – це сталось наприкінці серпня. Фактично тоді ж українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі

      Що передувало обмін полоненими?

      Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

      Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключових свідком у справді МН17. У цей день, 5 веренся, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.

      В Україні таку звістку сприйняли дуже неоднозначно. Так, 5 вересня на Майдан Незалежності відбувалась акція протесту через звільнення Цемаха. Акцію назвали "Червона лінія" – так організатори натякали на червоні лінії, які "перейшла влада, звільнивши Цемаха".

      Варто знати: Володимир Цемах: що відомо про нього та скандал за його участю

      катастрофа MH17
      Катастрофа MH17 у цифрах: інфографіка 24 каналу

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      Полонені моряки і в'язні Кремля повернулися в Україну: онлайн-трансляція
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      Теги: Українці в полоні РФ Новини України Олег Сенцов Обмін полоненими Українські моряки в полоні Новини політики Новини Росії Україна – Росія Заручники Володимир Балух
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