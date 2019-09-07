Обмін полоненими: в'язні Кремля повернулися до України

Українські полонені Росією моряки та в'язні Кремля повернулися – літак приземлився в аеропорту "Бориспіль". Серед них – Олег Сенцов, Роман Сущенко, Євген Панов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб, Олексій Сізоновіч, Володимир Балух, Артур Панов, Едем Бекіров.

Українців, які повернулися у межах масштабного обміну з Росією, зустрічали рідні, журналісти та високопосадовці, серед них – глава держави Володимир Зеленський, очільник Офісу Президента Андрій Богдан, глава МВС Аресен Аваков, очільник СБУ Іван Баканов.

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Володимир Зеленський йде до літака з полоненими/ Фото Ростислав Лабенський (24 канал)



Літак з полоненими українцями у "Борисполі"/ Фото Ростислав Лабенський (24 канал)

Про реальність обміну заговорили тоді, коли бранців Кремля Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і Олександра Кольченка перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві – це сталось наприкінці серпня. Фактично тоді ж українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі .

Що передувало обмін полоненими?

Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключових свідком у справді МН17. У цей день, 5 веренся, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.

В Україні таку звістку сприйняли дуже неоднозначно. Так, 5 вересня на Майдан Незалежності відбувалась акція протесту через звільнення Цемаха. Акцію назвали "Червона лінія" – так організатори натякали на червоні лінії, які "перейшла влада, звільнивши Цемаха".

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